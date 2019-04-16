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İnternet üzerinden flört için 7 tüyo

BBC BBC
16.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Milyonlarca insan aşkı bulmak için internet sitelerine ve cep telefonu uygulamalarına yazılıyor. İnternet üzerinden flörte ilişkin analiz yapan Online Dating Statistics & Facts internet sitesine göre, dünya çapında 91 milyon kişi çöpçatanlık uygulamalarını kullanıyor, ancak bir sürü insan bir randevu ayarlamayı başaramıyor.

İnternet üzerinden flört için 7 tüyo

İngiltere merkezli kamuoyu araaştırma şirketi YouGov'un yaptığı bir ankete göre, ülkede yaşayanların yüzde 10'u bu tip uygulamaları kullansa da, uygulama aracılığıyla randevu ayarlayabilenlerin oranı yarıdan az.

Sussex Üniversitesi'nden tarihçi Zoe Strimpel ve ilişki danışmanı Suzie Hayman, kendinize uygun birini bulabilmeniz için bazı flört tüyoları verdi.

1. Zorunluluktan flört çabasına girişmeyin

Eğer flört etmek istemiyorsanız, etmeyin. Eğer birinden hoşlanmıyorsanız, onları tekrar görmeyin.

'Denemek' ölümcül. Moralimizi bozuyor, yorgun bırakıyor ve kendimiz ve diğerleri için olumsuz duygular doğuruyor.

2. İçgüdülerinize güvenin

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, bunu ciddiye alın.

Genellikle 'benim suçum' diye düşünme eğiliminde oluruz, ama tam tersi bu muhtemelen onların suçu.

3. Araştırmalar az mesaj atmanın daha iyi olduğunu gösteriyor

Herhangi bir haftada aynı anda yüzlerce insanla sohbet etmek, zihinsel olarak aşırı yorulmanıza neden olabilir.

Zamanınızı sohbet etmek ve şakalaşmaktan hoşlandıklarınıza, en fazla umut vaadedenlere ayırın.

4. Flört etmek sayı işi, en fazla insanın olduğu yere gidin

Niş çöpçatanlık sitelerinden uzak durun, en fazla insanın olduğu yere gidin.

Flört etmek sayı işi, yani madende işlenmemiş cevheri bulmak için madene ihtiyacınız var. Ellerinde sadece elmas olduğunu söyleyenlere inanmayın.

5. Önce arkadaşlarınıza bakın

En iyi ilişkiler arkadaş olarak başlayıp, partnerliğe dönüşen ilişkilerdir.

Tabi ki, yeni bir arkadaş sizi muhtemel bir sevgiliyle de tanıştırabilir.

6. Esnek olun

Size neyin çekici geldiğini bildiğinizi zannedebilirsiniz.

Eğer listenizi çok daraltırsanız, size teoride uygun gibi gözükmese de sizi gerçekten heyecanlandıracak birini kaçırıyor olabilirsiniz.

7. Dikkatli ve hassas olun

İnternet üzerinden tanışmanın kötü yanı şu ki tanıştığınız kişiyle ortak hiçbir bağınız yok, bu yüzden diğer kişi hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz.

Bir şey akla yatkın gelmiyorsa, kafanızda alarm ziller çalmaya başlasın.

Yeni flört etmeye başladığınız kişinin sizden para istemesi ya da sürekli verdiği sözleri tutmaması halinde o kişiyle tamamen iletişiminizi kesin.

Duygusal olarak fazla iniş ve çıkışlar yaşamamaya çalışın.

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