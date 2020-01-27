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İnternete Erişim Oranımız 88 Oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

Avrupa’da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli olurken, Türkiye’de bu oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi.

İnternete Erişim Oranımız 88 Oldu

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre internet ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanımı ile çıkan haber sayısı ise 5 bin 216 olarak saptandı. Haber içerikleri incelendiğinde de gençlerde ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalılığı ön planda oldu.

EUROSTAT verilerinden elde edilen bilgilere göre, Avrupa’da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli oldu. Türkiye’de internete erişebilen hane halklarının oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi. 39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek olarak belirlendi. Türkiye’nin evden internete erişim oranın 2018 yılı ile kıyaslandığında da 4 puan artış gösterdiği gözlendi. 16 - 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada, internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler ise yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile de Almanya ve Danimarka olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
internet Ajans Press

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