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'İntiharkolik' Hasan, 84. denemesinde yine olay yarattı! Çevredekilerin yürekleri ağza geldi

12.04.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce farklı illerde 83 defa intihar girişiminde bulunan “İntiharkolik Hasan” bu kez Burdur'da ortaya çıkarak, Burdur polisini alarma geçirdi. Çatıda kıyafetlerini yakmaya çalışıp kafasında kiremit kırarak tehlikeli hareketlerde bulunan 'İntiharkolik Hasan', çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Uzun süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen ve belediye başkanının gelmesini isteyen şahıs, belediye başkan yardımcısının gelip kendisiyle konuşmasının ardından ikna edildi.

'İntiharkolik' Hasan, 84. denemesinde yine olay yarattı! Çevredekilerin yürekleri ağza geldi

Burdur'daki olay, saat 08.20 sıralarında Bozkurt Mahallesi 16016. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın çatısında tehlikeli hareketler sergileyen birinin olduğunu gören vatandaşlar durumundan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri çatıdaki şahsın 'İntiharkolik' lakaplı Hasan İ. (32) olduğunu tespit etti.

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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ONU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polislerin ikna çabalarına rağmen aşağıya inmeyi kabul etmeyen Hasan İ., belediye başkanının gelmesini talep etti. Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan çatıya çıkıp Hasan İ. ile uzun süre konuşarak onu ikna etmeye çalıştı.

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'İntiharkolik'in 83. denemesi... Halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırdı 'İntiharkolik'in 83. denemesi... Halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırdı

KIYAFETLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI, KAFASINDA KİREMİT KIRDI

Öte yandan, çatıda kıyafetlerini yakmaya çalışıp kafasında kiremit kırarak tehlikeli hareketlerde bulunan Hasan İ. çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi.

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ELİNİ ÖPÜP SÖZ VERDİ

Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından aşağıya inen "İntiharkolik Hasan", Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan’ın elini öperek bir daha intihara kalkışmayacağı sözünü verdi.

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Daha önce Türkiye’nin birçok yerinde 83 defa intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bugün itibarıyla 84 girişimde bulunmuş oldu.

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(İHA)

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İntihar Burdur

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