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  4. 'İntiharkolik' Hasan bu kez Isparta'yı karıştırdı! Bu, onun 83. denemesi... Çatıda halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırdı

'İntiharkolik' Hasan bu kez Isparta'yı karıştırdı! Bu, onun 83. denemesi... Çatıda halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırdı

07.04.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce farklı illerde 82 defa intihar girişiminde bulunan “intiharkolik” lakaplı Hasan İ., bu sefer Isparta’yı birbirine kattı. Polisi alarma geçiren ve çatıda uzun süre polislerin çabalarına yanıt vermeyen "İntiharkolik Hasan", çatıda halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Hasan İ. dün itibarıyla 83 girişimde bulunmuş oldu.

'İntiharkolik' Hasan bu kez Isparta'yı karıştırdı! Bu, onun 83. denemesi... Çatıda halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırdı

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye’nin birçok ilinde intihar girişiminde bulunan ve en son geçtiğimiz günlerde Kars’ta bir binanın çatısına çıkan “intiharkolik” lakaplı Hasan İ. (32) 83'üncü intihar teşebbüsünde bu sefer de Isparta’da 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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'İNTİHARKOLİK' HASAN KİREMİTLERİ KAFASIYLA KIRDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri de intiharkolik Hasan’ı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı. Çatıda uzun süre polislerin çabalarına yanıt vermeyen Hasan İ. çatıda halay çekti ve kiremitleri kafasıyla kırarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

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Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından ikna edilen şahıs, polis ekiplerinin nezaretinde aşağıya indirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Daha önce Türkiye’nin birçok yerinde 82 defa intihar girişiminde bulunan Hasan İ. dün itibarıyla 83 girişimde bulunmuş oldu. Hasan İ.’nin yüzden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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İntihar Isparta

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