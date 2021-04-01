''iOS mu Android mi?'' sorusuna yönelik son rapor: Android'de 20 kat daha fazla!

Akıllı telefon sektöründe yıllardır ''iOS mu yoksa Android mi?'' diye, kesin bir galibin ortaya çıkmadığı bir tartışma vardır. Kimileri iOS'un güvenlik özelliklerinden ve işleri kolaylaştıran bazı yeteneklerinden dolayı Android'e karşı daha iyi olduğunu söyler. Kimileri de özgür bir işletim sistemi, üçüncü parti uygulamalara erişim gibi avantajlardan dolayı Android'i daha tercih edilebilir bulur. Sürüp giden bu tartışmada uzmanlar da her iki mobil işletim sistemini sıklıkla karşı karşıya getirir. Bu uzmanlardan sonucusu, İrlanda'daki Trinity College'dan araştırmacı Douglas Leith oldu.

ANDROID VE iOS ARAŞTIRMASINDA ŞAŞIRTAN İFADELER

Ars Technica'nın haberine göre, Douglas Leith, hem iOS hem de Android'in telemetri verilerini Apple'a ve Google'a ilettiğini söyledi. Araştırmacının iddiasına göre, her iki işletim sistemi de, bir kullanıcı SIM kart takmak veya telefon ayarlarına göz atmak gibi basit şeyler yaptığında Apple'a ve Google'a veri gönderiyor. Her iki işletim sistemine sahip cihazlar, boştayken bile ortalama 4,5 dakikada bir arka sunuculara bağlanıyor.