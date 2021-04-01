''iOS mu Android mi?'' sorusuna yönelik son rapor: Android'de 20 kat daha fazla!

Akıllı telefon sektöründe yıllardır ''iOS mu yoksa Android mi?'' diye, kesin bir galibin ortaya çıkmadığı bir tartışma vardır. Kimileri iOS'un güvenlik özelliklerinden ve işleri kolaylaştıran bazı yeteneklerinden dolayı Android'e karşı daha iyi olduğunu söyler. Kimileri de özgür bir işletim sistemi, üçüncü parti uygulamalara erişim gibi avantajlardan dolayı Android'i daha tercih edilebilir bulur. Sürüp giden bu tartışmada uzmanlar da her iki mobil işletim sistemini sıklıkla karşı karşıya getirir. Bu uzmanlardan sonucusu, İrlanda'daki Trinity College'dan araştırmacı Douglas Leith oldu.
Ars Technica'nın haberine göre, Douglas Leith, hem iOS hem de Android'in telemetri verilerini Apple'a ve Google'a ilettiğini söyledi. Araştırmacının iddiasına göre, her iki işletim sistemi de, bir kullanıcı SIM kart takmak veya telefon ayarlarına göz atmak gibi basit şeyler yaptığında Apple'a ve Google'a veri gönderiyor. Her iki işletim sistemine sahip cihazlar, boştayken bile ortalama 4,5 dakikada bir arka sunuculara bağlanıyor.
Leith, Android'in öne çıktığı yerin topladığı veri miktarında olduğunu söyledi. Leith'e göre Android, Google'a iOS'un Apple'a gönderdiğinden 20 kat daha fazla veri gönderiyor. Bir Android cihazı başlangıçta Google'a yaklaşık 1 MB veri gönderirken, iOS ise Apple'a 42 KB civarında veri gönderiyor. Android boştayken ise, Google'a her 12 saatte bir kabaca 1 MB veri gönderirken, iOS aynı dönemde Apple'a yaklaşık 52 KB veri gönderiyor. Yalnızca ABD'de, Android toplu olarak her 12 saatte bir yaklaşık 1,3 TB veri topluyor. Aynı dönemde, iOS yaklaşık 5,8 GB veri topluyor. Tabi bu noktada Leith'ın iddiasının bu yönde olduğunu ve söz konusu rakamların şirketler tarafından paylaşılmış resmi rakamlar olmadığını belirtmekte fayda var.
Leith, ölçümlerini Android 10 çalıştıran bir Google Pixel 2 ve iOS 13.6.1 çalıştıran bir iPhone 8 kullanarak yaptı. Araştırmacı, her iki işletim sistemi tarafından veri toplamanın endişe verici olduğunu belirterek, ''Şu anda, bu veri paylaşımını önlemek için çok az gerçekçi seçenek var'' ifadesini kullandı.
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