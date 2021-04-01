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iOS 14.5 Beta 6 ile Apple'dan Siri güncellemesi!

01.04.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iOS 14.5 Beta 6'yı yayınladı. Yeni beta sürüm ile birlikte Siri'de önemli bir değişiklik yapılacağı ortaya çıktı. Buna göre, Siri, artık varsayılan olarak kadın sesi ile gelmeyecek.

iOS 14.5 Beta 6 ile Apple'dan Siri güncellemesi!

Apple iOS güncellemelerine devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi son olarak iOS 14.5 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu anlamda beta sürümleri çıkartan şirket, şimdi ise iOS 14.5 Beta 6'yı yayınladı. Yeni sürüm, iPhone'larda bazı önemli değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden en dikkat çekeni ise sesli asistan Siri'de yaşandı.

APPLE KADIN SESİNİ VARSAYILAN OLMAKTAN ÇIKARIYOR

iOS 14.5 Beta 6'da yapılan keşfe göre Apple, Siri'nin varsayılan sesinde değişiklik yapacak. Bugüne dek Siri'nin varsayılan sesi kadın olarak karşımıza çıkıyordu. Böylece Siri, otomatik olarak kadın sesine ayarlanmış bir şekilde geliyordu. Ancak artık iOS 14.5 Beta 6 ile birlikte kullanıcılara ses tercihi sunacak ve kullanıcılar kadın veya erkek seslerinden birini seçebilecek. Diğer bir deyişle Siri'nin sesi artık varsayılan bir şekilde kadın olmayacak.

SİRİ'YE AKSAN SEÇENEĞİ GELİYOR

Apple, Siri'ye iOS 14.5 Beta 6 ile İngilizce olarak iki yeni ses de ekliyor. Ayrıca, Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Siri'ye aksan seçeneği de sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar ABD, Avustralya, İngiltere, Hindistan, İrlanda ve Güney Afrika aksanları arasından hangi aksanları kullanacağına karar verebiliyor. iOS 14.5'in kararlı sürümünün çok yakında indirilmeye sunulması bekleniyor.

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Apple iOS
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