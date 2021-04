iOS 14.5 Beta 6 ile Apple'dan Siri güncellemesi!

Apple iOS güncellemelerine devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi son olarak iOS 14.5 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu anlamda beta sürümleri çıkartan şirket, şimdi ise iOS 14.5 Beta 6'yı yayınladı. Yeni sürüm, iPhone'larda bazı önemli değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden en dikkat çekeni ise sesli asistan Siri'de yaşandı.

iOS 14.5 Beta 6'da yapılan keşfe göre Apple, Siri'nin varsayılan sesinde değişiklik yapacak. Bugüne dek Siri'nin varsayılan sesi kadın olarak karşımıza çıkıyordu. Böylece Siri, otomatik olarak kadın sesine ayarlanmış bir şekilde geliyordu. Ancak artık iOS 14.5 Beta 6 ile birlikte kullanıcılara ses tercihi sunacak ve kullanıcılar kadın veya erkek seslerinden birini seçebilecek. Diğer bir deyişle Siri'nin sesi artık varsayılan bir şekilde kadın olmayacak.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9