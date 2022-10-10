IP adresi değiştirme nasıl yapılır? TCP/IP ayarları ile IP adresi nasıl değiştirilir?

Dinamik IP adresleri, kullanıcılar her internete bağlandıklarında değişir. IP adresleri internet üzerinden tüm kullanıcılara açıktır. Cihazların nerede olduğunu öğrenmek için bu adreslerden faydalanılmaktadır. Kullanıcılar manuel olarak IP adresini ayarlayabilmektedir. Bu tür adresler statik yani sabit olarak tanımlanır. Geçerli IP adresi girmek için birçok yöntem mevcuttur.
Kullanıcılar bilgisayar IP adresi değiştirme yöntemi ile adreslerini kolay bir şekilde değiştirebilir. İnternet üzerinden web sitelerini ziyaret ederken IP adreslerinde sürekli değişiklik olmaktadır. Bu adresler dinamik olarak tanımlanır. Sunucuların yazılımı tarafından atanan bu adresler, cihazların birbirleri arasında iletişim kurmasını sağlar. Cihazların modeminden bilgisayarlara IP adresi atanmaktadır.
TCP/IP ayarları üzerinde düzenleme yaparak, IP adresini değiştirmek mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.
Tüm cihazlardan olduğu gibi telefon üzerinden de IP adreslerinin değiştirilebilmesi mümkündür. Bu adresleri arama motoru üzerinden IP adresim nedir şeklinde arattığınızda kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Android cihazlardan IP değiştirme yöntemi aşağıda yer almaktadır.
IP adresi değişirse ne olur? IP adresleri değiştiğinde bazı durumlarda çakışma meydana gelmektedir. Birden fazla cihaza sunucu tarafından aynı IP adresi atandığında bağlantı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunu IP adresini değiştirerek çözmek mümkündür. Modem kapatılıp açıldığında ise IP adresi değişir. Bunun sebebi IP adreslerinin dinamik olmasındandır.
Statik IP adresleri ücretlidir. Bu adresler internet servis sağlayıcısı tarafından atandıktan sonra hiçbir şekilde değiştirilememektedir. İnternet bağlantısı kesilip yeniden bağlanıldığında dahi bu IP adresi sabit kalır. Statik IP adresleri kalıcı olduğundan dinamik IP adreslerine nazaran daha maliyetlidir.
Dinamik IP adresleri modem resetlenmediği sürece ortalama yirmi dört saatte bir değişir. Ağdaki cihaz devre dışı olmadığı sürece statik IP adresleri aynı kalmaktadır. Bu tür kalıcı IP adreslerini çoğunlukla kendi internet hizmetlerini barındıran firmalar kullanılır. Statik IP adresleri eşsiz ve özel olduğundan sabittir.
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