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IP adresi değiştirme nasıl yapılır? TCP/IP ayarları ile IP adresi nasıl değiştirilir?

10.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm teknolojik cihazların dinamik bir IP adresi bulunmaktadır. Bu adresler internete bağlanan herhangi bir cihazın diğer cihazlardan ayırt edilmesi için kullanılmaktadır. İnternet Protokolü manasına gelen IP adresleri, cihazların internetteki kimlik numaralarıdır. Kullanıcıların bazı durumlarda IP adresi değişikliği yapması gerekebilir. IP adresi değiştirme nasıl yapılır?

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? TCP/IP ayarları ile IP adresi nasıl değiştirilir?

İçindekiler

  • IP Adresi Nasıl Değiştirilir?
  • Telefon IP adresi değişir mi?
  • Modemi Kapatınca IP değişir mi?
  • Statik IP Nasıl Değişir?

Dinamik IP adresleri, kullanıcılar her internete bağlandıklarında değişir. IP adresleri internet üzerinden tüm kullanıcılara açıktır. Cihazların nerede olduğunu öğrenmek için bu adreslerden faydalanılmaktadır. Kullanıcılar manuel olarak IP adresini ayarlayabilmektedir. Bu tür adresler statik yani sabit olarak tanımlanır. Geçerli IP adresi girmek için birçok yöntem mevcuttur.

IP Adresi Nasıl Değiştirilir?

Kullanıcılar bilgisayar IP adresi değiştirme yöntemi ile adreslerini kolay bir şekilde değiştirebilir. İnternet üzerinden web sitelerini ziyaret ederken IP adreslerinde sürekli değişiklik olmaktadır. Bu adresler dinamik olarak tanımlanır. Sunucuların yazılımı tarafından atanan bu adresler, cihazların birbirleri arasında iletişim kurmasını sağlar. Cihazların modeminden bilgisayarlara IP adresi atanmaktadır.

TCP/IP ayarları üzerinde düzenleme yaparak, IP adresini değiştirmek mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

  • Öncelikli olarak bilgisayarınızın “başlangıç” menüsüne giriş yapınız.
  • Ardından “ayarlar” sekmesine sonrasında da “ağ ve internet sekmesine” tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan ekranda IP atamasının altında yer alan “düzenle” seçeneğine tıklayınız. Bu bölümde “otomatik (DHCP)” ve “manuel” olarak üzere iki seçenek karşınıza çıkacaktır. Bu seçeneklerden birini seçiniz.
  • Karşınıza “ağ bağlantıları” çıkacaktır. Bağlı olduğunuz ağı seçiniz ve buradan gerekli değişiklikleri yapınız.
  • Ardından “kaydet” butonuna tıkladığınızda IP adresi değiştirme işlemini tamamlamış olacaksınız.
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Telefon IP adresi değişir mi?

Tüm cihazlardan olduğu gibi telefon üzerinden de IP adreslerinin değiştirilebilmesi mümkündür. Bu adresleri arama motoru üzerinden IP adresim nedir şeklinde arattığınızda kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Android cihazlardan IP değiştirme yöntemi aşağıda yer almaktadır.

  • Öncelikli olarak Android akıllı telefonlarınızdan “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Ardından “ağ ve internet” kısmına tıklayınız. Bu bölümden “kablosuz bağlantı ve ağlar” kısmına giriniz. Sonrasında “wi-fi” yazan kısma giriş yapınız.
  • IP adresini değiştirmek istediğiniz ağın üzerine basılı tutunuz. Karşınıza “ağı unut” ve “ağı değiştir” seçenekleri çıkacaktır. “Unut” seçeneğine tıklayınız.
  • Ardından kullanılabilir “wi-fi ağları” listesini bulunuz. “Gelişmiş seçenekler” kısmına girip, “DHCP” seçeneğine tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan ekrandan “statik” kısmına giriş yapınız. Bu kısımda “IP adresleri bölümü” yer almaktadır. Bu bölüme bağlanmak istediğiniz IP adresini giriniz.
  • Son olarak tekrardan wi-fi’ya bağlanınız. Bu şekilde işlemi tamamlamış olacaksınız.
  • Iphone akıllı telefonlarda IP adresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.
  • Öncelikli olarak “ayarlar” kısmına giriş yapınız.
  • Ardından “wi-fi” bölümüne tıklayınız.
  • Sonrasında bağlı olduğunuz IP adresini listeden bulup, hemen yanında yer alan “i” sembolüne tıklayınız.
  • Karşınıza “IP yapılandır” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayınız.
  • Karşınıza açılan bölümde “manuel” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak, istediğiniz IP adresini girebilirsiniz.
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Modemi Kapatınca IP değişir mi?

IP adresi değişirse ne olur? IP adresleri değiştiğinde bazı durumlarda çakışma meydana gelmektedir. Birden fazla cihaza sunucu tarafından aynı IP adresi atandığında bağlantı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunu IP adresini değiştirerek çözmek mümkündür. Modem kapatılıp açıldığında ise IP adresi değişir. Bunun sebebi IP adreslerinin dinamik olmasındandır.

Modemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır? Modem IP değiştirme adımlarıModemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır? Modem IP değiştirme adımları

Statik IP Nasıl Değişir?

Statik IP adresleri ücretlidir. Bu adresler internet servis sağlayıcısı tarafından atandıktan sonra hiçbir şekilde değiştirilememektedir. İnternet bağlantısı kesilip yeniden bağlanıldığında dahi bu IP adresi sabit kalır. Statik IP adresleri kalıcı olduğundan dinamik IP adreslerine nazaran daha maliyetlidir.

Dinamik IP adresleri modem resetlenmediği sürece ortalama yirmi dört saatte bir değişir. Ağdaki cihaz devre dışı olmadığı sürece statik IP adresleri aynı kalmaktadır. Bu tür kalıcı IP adreslerini çoğunlukla kendi internet hizmetlerini barındıran firmalar kullanılır. Statik IP adresleri eşsiz ve özel olduğundan sabittir.

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