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IP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur? IP adresi alınıyor hatası çözümü

28.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kullanıcıları zaman zaman kablosuz ağa bağlanmada birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadır. İnternetin sürekli kesilmesi veya mobil cihazların Wi-Fi adresini görmemesi bağlantı hatalarından kaynaklıyken cihazın Wi-Fi adresini görmesine rağmen bağlantı süresinin uzun sürmesi IP yapılandırma hatası ile alakalıdır. IP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur?

IP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur? IP adresi alınıyor hatası çözümü

İçindekiler

  • IP Adresi Alınıyor Hatası Nedir?
  • IP Adresi Alınıyor Hatası Çözümü

Günümüzde birçok kullanıcı, akıllı telefonlarından kablosuz ağları kullanırken bağlantı hataları almaktadır. Özellikle Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda bu sorun sıklıkla yaşanmaktadır. Birkaç basit yöntem ile bu problemin ortadan kaldırabilmesi mümkündür.

IP Adresi Alınıyor Hatası Nedir?

Android akıllı telefonlardan kablosuz ağlara bağlanırken bağlantı süresinde uzama yaşanmakta ve bağlantı gerçekleşememektedir. Kullanıcılar, Wi-Fi ağlarına bağlanırken IP adresi alınıyor hatası ile karşılaşmaktadır. Bu hatanın alınmasının birçok farklı sebebi mevcuttur.

Akıllı telefonunuzun IP adresiniz ile alakalı Wi-Fi ağına bağlanamamasının başlıca nedenleri aşağıda yer almaktadır.

  • Akıllı telefonunuzun güç tasarruf modunun aktif olması
  • Kurumsal bir ağa uygun olmayan bir tarayıcı ile bağlanılmaya çalışılması
  • DNS ayarlarındaki IP adresinin hatalı olması
  • Telefonun belirlediği IP adresinin geçersiz olması
  • Telefonun modem ile bağlantısının zayıf olması
  • Sinyal tekrarlayıcı (Repeater) cihazın düzgün çalışmaması

Yukarıdaki sorunlardan kaynaklı Android IP alınıyor hatası ile karşılıyorsanız, birkaç basit yöntem veya program ile bu sorundan kurtulmanız mümkündür.

IP Adresi Alınıyor Hatası Çözümü

Android tabanlı akıllı telefonlarda Wi-Fi ağlarına bağlanırken IP yapılandırma ile ilgili birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemin çözümü oldukça basittir. Aşağıdaki adımları uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

  • Eğer güç tasarrufundan dolayı bu hatayı alıyorsanız, bu modu kapatarak, tekrar bağlanmayı deneyiniz.
  • IP adresiniz modeminize uygun değilse, statik bir IP adresi alabilirsiniz. Bunun için akıllı telefonunuzdan önce “kablosuz ağ ayarları”na giriş yapınız. “Wi-fi “yazılı olan bölümün üzerine uzun basarak, “ağı değiştir” seçeneğine tıklayın. Ardından “gelişmiş seçenekleri göster” kısmına ve sonrasında da “IP ayarları” kısmına tıklayın. IP ayarları kısmından “statik” seçeneğini seçin. Son olarak ip adresi bölümüne yeni IP adresinizi yazın.
  • DNS ayarlarından kaynaklı bu sorunu yaşıyorsanız, akıllı telefonunuzdan önce “ayarlar” sonrasında “kablosuz ağ ayarları” yazan yere giriş yapın. Bu bölümde “gelişmiş ayarları göster” butonuna tıklayın. Buradan DNS sunucusuna bağlanarak, IP adresini değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki çözümler dışında mobil cihazınızda herhangi bir antivirüs programı yüklüyse, sorun bu programdan kaynaklı da olabilmektedir. Antivirüs programını değiştirerek sorunu çözebilirsiniz.

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