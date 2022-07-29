IP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur? IP adresi alınıyor hatası çözümü

Günümüzde birçok kullanıcı, akıllı telefonlarından kablosuz ağları kullanırken bağlantı hataları almaktadır. Özellikle Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda bu sorun sıklıkla yaşanmaktadır. Birkaç basit yöntem ile bu problemin ortadan kaldırabilmesi mümkündür.
Android akıllı telefonlardan kablosuz ağlara bağlanırken bağlantı süresinde uzama yaşanmakta ve bağlantı gerçekleşememektedir. Kullanıcılar, Wi-Fi ağlarına bağlanırken IP adresi alınıyor hatası ile karşılaşmaktadır. Bu hatanın alınmasının birçok farklı sebebi mevcuttur.
Akıllı telefonunuzun IP adresiniz ile alakalı Wi-Fi ağına bağlanamamasının başlıca nedenleri aşağıda yer almaktadır.
Yukarıdaki sorunlardan kaynaklı Android IP alınıyor hatası ile karşılıyorsanız, birkaç basit yöntem veya program ile bu sorundan kurtulmanız mümkündür.
Android tabanlı akıllı telefonlarda Wi-Fi ağlarına bağlanırken IP yapılandırma ile ilgili birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemin çözümü oldukça basittir. Aşağıdaki adımları uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
Yukarıdaki çözümler dışında mobil cihazınızda herhangi bir antivirüs programı yüklüyse, sorun bu programdan kaynaklı da olabilmektedir. Antivirüs programını değiştirerek sorunu çözebilirsiniz.
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