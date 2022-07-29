HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu ve çözümü: DNS adresi bulunamadı hatası nasıl çözülür?

Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu ve çözümü: DNS adresi bulunamadı hatası nasıl çözülür?

28.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar kullanıcılarının karşısına zaman zaman herhangi bir web siteyi ziyaret ederken IP veya DNS ile ilgili bazı hatalar çıkmaktadır. Özellikle Windows işletim sistemi tabanlı bilgisayarlarda bu tür hatalar ile daha çok karşılaşılmaktadır. Yalnızca bilgisayarlarda değil akıllı telefonlarda da aynı hatalar ile karşılaşılması mümkündür. Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu ve çözümü nedir?

Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu ve çözümü: DNS adresi bulunamadı hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nedir?
  • DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nasıl Çözülür?

Windows’un çoğu sürümünde DNS adresi bulunamadı hatası fazlasıyla yaygındır. İnternette gezinen çoğu kullanıcı bir web sitesine bağlanmaya çalıştığında bu hatadan kaynaklı sorun yaşamaktadır. Çeşitli web sitelerini ziyaret ederken karşımıza çıkan bu hatanın birden fazla çözüm yöntemi bulunmaktadır.

DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nedir?

İnternet kaynaklı yaşanan birtakım problemler sonucunda bu hata ile karşılaşılmaktadır. DNS adresi bulunamadı hatası çoğunlukla kullanıcı Google, Youtube vb. siteleri ziyaret etmeye çalışırken ortaya çıkar. Herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda arka planda gerçekleşen ilk şey kullandığınız tarayıcınızın DNS sunucusuyla bağlantı kurmasıdır. İletişim kurmada sorun çıktığı takdirde web sitesine girme işlemi başarısız olur.

DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nasıl Çözülür?

Birçok internet kullanıcısı bilgisayarlarından veya mobil telefonlarından herhangi bir siteyi ziyaret ederken DNS sunucuyla ilgili hatalar ile karşılaşır. Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu çözümü için birçok yöntem mevcuttur. Aşağıdaki adımları takip ederek, bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür.

IP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur? IP adresi alınıyor hatası çözümüIP adresi alınıyor hatası nedir, neden olur? IP adresi alınıyor hatası çözümü

Öncelikle bilgisayarınızda kullandığınız internet kartınızın sürücüsünü kontrol ediniz ve güncel değilse güncelleyiniz. Kullandığınız sürücünüz eski veya bozulmuş ise bu hata ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Kontrol işlemini ister manuel, isterseniz otomatik olarak yapabilirsiniz. Otomatik güncelleme için birçok programdan faydalanabilirsiniz.

Kullandığınız tarayıcınızın ön belleği dolmuş olabilir. Özellikle Google Chrome’da bu sorun fazlasıyla yaygındır. Ön belleği temizlemek için bu yazıyı “chrome://net-internals/#dns” adres çubuğuna kopyalayıp yapıştırın. Ardından “enter” tuşuna basınız. Karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda “clear host cache” seçeneğine tıklayınız. Temizleme işleminden sonra sayfayı yenileyip tekrardan herhangi bir web sitesine girmeyi deneyiniz.

DNS ayarları ile ilgili bir sorun söz konusu olabilir. Çözümü için; öncelikle “denetim masası” bölümüne giriş yapınız. Ardından “ağ ve paylaşım merkezi” kısmına tıklayınız. Kullandığınız internet bağlantısının üzerine gelip, sağ tıklayarak “özellikler” bölümünü açınız. Karşınıza çıkan pencerede “internet protokolü sürüm” olarak 4’ü seçiniz. “Özellikler” kısmından yeni DNS adresini girip, işlemi tamamlayınız.

Bir başka çözüm yöntemi de System32 dosyasında bulunan network dosyalarını silme işlemidir. Bunun için öncelikle C sürücüsüne giriş yapınız. Ardından “Etc” klasörüne tıklayınız. Bu klasörün içerisinde yer alan tüm dosyaları siliniz. Sonrasında tekrardan tarayıcınız üzerinden bir web sitesine erişim sağlamaya çalışınız.

Modemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır? Modem IP değiştirme adımlarıModemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır? Modem IP değiştirme adımları

Yukarıdaki yöntemlere rağmen hala aynı hata karşınıza çıkıyorsa VPN kullanmayı deneyebilirsiniz. VPN aracılığıyla farklı bir IP adresi alarak sorunsuz bir şekilde web sitelerine giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz çok sayıda VPN uygulaması bulunmaktadır.

Modem IP almıyor neden olabilir? Modem IP almıyor sorunu ve çözümü nedir?Modem IP almıyor neden olabilir? Modem IP almıyor sorunu ve çözümü nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Ve açıkladılarMerakla bekleniyordu! Ve açıkladılar
'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte
Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
ip adres
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

TAG Otoyolu'nda korkunç görüntü! Atık sızdı, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

TAG Otoyolu'nda korkunç görüntü! Atık sızdı, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.