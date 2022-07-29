Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu ve çözümü: DNS adresi bulunamadı hatası nasıl çözülür?

Windows’un çoğu sürümünde DNS adresi bulunamadı hatası fazlasıyla yaygındır. İnternette gezinen çoğu kullanıcı bir web sitesine bağlanmaya çalıştığında bu hatadan kaynaklı sorun yaşamaktadır. Çeşitli web sitelerini ziyaret ederken karşımıza çıkan bu hatanın birden fazla çözüm yöntemi bulunmaktadır.

DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nedir?

İnternet kaynaklı yaşanan birtakım problemler sonucunda bu hata ile karşılaşılmaktadır. DNS adresi bulunamadı hatası çoğunlukla kullanıcı Google, Youtube vb. siteleri ziyaret etmeye çalışırken ortaya çıkar. Herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda arka planda gerçekleşen ilk şey kullandığınız tarayıcınızın DNS sunucusuyla bağlantı kurmasıdır. İletişim kurmada sorun çıktığı takdirde web sitesine girme işlemi başarısız olur.

DNS Adresi Bulunamadı Hatası Nasıl Çözülür?

Birçok internet kullanıcısı bilgisayarlarından veya mobil telefonlarından herhangi bir siteyi ziyaret ederken DNS sunucuyla ilgili hatalar ile karşılaşır. Ana makinenin sunucu IP adresi bulunamadı sorunu çözümü için birçok yöntem mevcuttur. Aşağıdaki adımları takip ederek, bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür.

Öncelikle bilgisayarınızda kullandığınız internet kartınızın sürücüsünü kontrol ediniz ve güncel değilse güncelleyiniz. Kullandığınız sürücünüz eski veya bozulmuş ise bu hata ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Kontrol işlemini ister manuel, isterseniz otomatik olarak yapabilirsiniz. Otomatik güncelleme için birçok programdan faydalanabilirsiniz.

Kullandığınız tarayıcınızın ön belleği dolmuş olabilir. Özellikle Google Chrome’da bu sorun fazlasıyla yaygındır. Ön belleği temizlemek için bu yazıyı “chrome://net-internals/#dns” adres çubuğuna kopyalayıp yapıştırın. Ardından “enter” tuşuna basınız. Karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda “clear host cache” seçeneğine tıklayınız. Temizleme işleminden sonra sayfayı yenileyip tekrardan herhangi bir web sitesine girmeyi deneyiniz.

DNS ayarları ile ilgili bir sorun söz konusu olabilir. Çözümü için; öncelikle “denetim masası” bölümüne giriş yapınız. Ardından “ağ ve paylaşım merkezi” kısmına tıklayınız. Kullandığınız internet bağlantısının üzerine gelip, sağ tıklayarak “özellikler” bölümünü açınız. Karşınıza çıkan pencerede “internet protokolü sürüm” olarak 4’ü seçiniz. “Özellikler” kısmından yeni DNS adresini girip, işlemi tamamlayınız.

Bir başka çözüm yöntemi de System32 dosyasında bulunan network dosyalarını silme işlemidir. Bunun için öncelikle C sürücüsüne giriş yapınız. Ardından “Etc” klasörüne tıklayınız. Bu klasörün içerisinde yer alan tüm dosyaları siliniz. Sonrasında tekrardan tarayıcınız üzerinden bir web sitesine erişim sağlamaya çalışınız.

Yukarıdaki yöntemlere rağmen hala aynı hata karşınıza çıkıyorsa VPN kullanmayı deneyebilirsiniz. VPN aracılığıyla farklı bir IP adresi alarak sorunsuz bir şekilde web sitelerine giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz çok sayıda VPN uygulaması bulunmaktadır.



