IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?

IP adresleri herhangi bir kullanıcının nerede olduğunu gösterir. Yerel ağa ya da internete bağlı cihazları belirleyen eşsiz adresler olarak tanımlanır. Özellikle herkese açık olan IP adresleri çok daha kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Gizli ve genel olmak üzere toplam iki tür ip adresi mevcuttur.

IP Adresi Ne İşe Yarar?

IP adresleri olmadan cihazlar arası veri alışverişinin gerçekleşmesi mümkün değildir. IP adresleri üzerinden suçlu olan kişilerin takibi yapılabilmektedir. Ayrıca pazarlama ve online satış işlerine kadar birçok alanda IP adres kodlarının bilgileri kullanılmaktadır.

IP Adresi Hangi Bilgileri İçerir?

Bu kodlara bakılarak, kişilerin konum, şehir, e-posta gibi bilgilerine kolaylıkla ulaşılmaktadır. Bu adresler sayesinde özellikle bilişim alanında suç işleyenlere daha kolay bir şekilde erişim sağlanır. Statik yani sabit IP adresine sahip olan kullanıcıların kimlik bilgilerinden açık adres bilgilerine kadar birçok detaya ulaşılır olabilmesi mümkündür. Ancak bu tür erişimler yalnızca savcılık tarafından yapılmaktadır.

IP Adresi Ele Geçerse Ne Olur?

IP adresleri sadece internete bağlanan cihazların birbirleri ile iletişim kurması için kullanılır. Herhangi bir kişinin IP adresinin başkası tarafından kullanılması tehlikeli bir durum değildir. O kişiler IP adresine ulaşsa dahi hiçbir işlem yapamazlar. IP adresini ele geçiren kişi, o kişinin cihazına şifreli ve güvenlik korumalı olduğu sürece erişim sağlayamaz. IP adresinizi kullanarak hakkınızda yalnızca yaşadığınız konumu öğrenebilirler.

Dinamik IP Nedir?

IP adresleri kendi içerisinde dinamik ve statik olmak üzere iki gruba ayrılır. İnternete bağlanan her cihaz veya sunucu bir IP numarasına sahiptir. Bu numaralar DNS sunucuları sayesinde internet sitesi isimlerine dönüşmektedir. Dinamik IP adresleri çoğunlukla 24 saatte bir değişmektedir. Bu adresler DHCP sunucuları tarafından cihazınıza atanmaktadır. İnternete her bağlanıldığında bu adreslerde değişiklik olmaktadır. Kullandığınız masaüstü bilgisayarlara, akıllı telefonlara, laptoplara, iPadlere dinamik bilgisayar yapılandırma protokolü tarafından bu IP adresleri atanmaktadır.

Statik IP Nedir?

Statik ip adresleri internet servis sağlayıcıları tarafından atanan sabit adresler olarak tanımlanmaktadır. İnternete bağlanan herhangi bir cihazın ip türü statik olabilmektedir. IPc4 adresi, statik ip adresi olarak kullanılır. Bu adresler herhangi bir ağ düzenlemesi yapılmadığı sürece veya cihaz kullanımdan kaldırılmadığı sürece kalıcı özeliğe sahiptir. Bu adresler çoğunlukla özel ekipmanlar ya da sunucular tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcılar isterse internet servis sağlayıcıları (ISS) ile iletişime geçerek, statik ip adresi talebinde bulunabilir.

Dinamik ve Statik IP Arasındaki Farklar

Dinamik veya statik IP adresi olmadan herhangi bir cihazın internete bağlanması söz konusu değildir. Bu iki IP adresi arasında birçok fark bulunmaktadır. Bunlardan ilki dinamik IP adresleri sürekli değişirken statik IP adreslerinin değişmez olmasıdır. Diğer farklar ise aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

Yapılandırma kolaylığı

Uzaktan erişim kolaylığı

Güvenlik

IP adres kullanımı

Sunucu barındırma

Fiziki tehditlere açık olma durumu

İletişim güvenilirliği

Maliyet

Bağlantı kesinti sorunları



