Yeni iPhone geliyor! iPhone 11'de hangi özellikler olacak?

Bu etkinlik öncesinde Apple'ın tanıtması beklenen yeni iPhone 11 telefon modellerine ilişkin kulis bilgileri ise farklı medya kuruluşları tarafından aktarılıyor.

Diğer yandan Apple'ın yatırımcılarının da gözü kulağı şirketin gerçekleştireceği bu etkinlikte olacak. Uzun zamandır yenilikçi ve heyecan veren ürünler piyasaya sürmemekle eleştirilen Apple'ın geleceği bu yüzden yatırımcıları tarafından endişeyle bekleniyor.

ABD'nin önde gelen ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre bu yıl da etkinliğin merkezinde Apple'ın yeni nesil telefonları olacak.

WSJ'nın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple yeni iPhone telefonlarında geliştirilmiş kameraların bulunmasının heyecan yaratmasını bekliyor.

Gazeteye göre Apple'ın tanıtacağı üç adet yeni telefonunda ek bir arka kamera olacak; aynı zamanda kameralar düşük ışıkta fotoğraf çekme kapasitesine sahip olacak.

Analistler aynı zamanda yeni iPhone telefonlarda daha hızlı işlemcilerin olmasını, yeşil ve pembe gibi farklı dış renk özelliklerinin bulunmasını ve kablosuz kulaklık AirPod'lar için kablosuz şarj imkanlarının olmasını bekliyor.