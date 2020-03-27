iPhone 12 2021’e mi ertelenecek?

Bununla birlikte, devam eden koronavirüs pandemisi, Apple’ı benzeri görülmemiş bir karar almaya, şirketi olağan gidişatın dışını çıkmaya zorlayabilir. iPhone 12 serisinin (12 ve 12 pro) aylarca piyasaya sürülmesini geciktirebilir. Asya’dan gelen yeni bir rapora göre, Apple şu anda böyle bir gecikme için hazırlanıyor, çünkü global COVID-19 salgını küresel talebi tehdit ediyor ve ürün geliştirme programını zaten aksattı.

iPHONE 12 LANSMANI ERTELENEBİLİR

Apple’ın içerisinden konuyu bilen üç kişiye göre (kim oldukları bilinmiyor.) şirket iPhone 12 lansmanını aylarca erteleme olasılığı konusunda iç tartışmalar düzenliyor. Tedarik zinciri kısıtlamaları bir yana, Apple mevcut durumun tüketicilerin telefonlarını yükseltme iştahını önemli ölçüde azaltacağından korkuyor. Bu sebeple şirketin ilk 5G akıllı telefonları için hayal kırıklığı yaratabilecek satış rakamlarının ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor. Bu sebeple Apple cephesinde iPhone 12 lansmanı düzenleme konusunda bir hayli isteksizlik görülüyor.

Apple şu anda en büyük iki pazarı olan ABD ve Avrupa’daki koronavirüs salgınlarını yakından izliyor ve iPhone 12 ailesinin gecikmesinin gerekli olup olmadığını değerlendiriyor. Kaliforniya hükümetinin uyguladığı “Evde kal” düzeni kaldırılana kadar lansman için kesin bir tarihten söz edilemiyor . Bu şu anda yürürlükte ve sonuç olarak Apple’ın bünyesinde bulunan çoğu kişi evden çalışıyor.