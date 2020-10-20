iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin batarya kapasitesi ne kadar?

iPhone 12 ailesi geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Apple koronavirüs nedeniyle çevrimiçi düzenlediği etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Fakat Apple etkinlik sırasında, diğer iPhone etkinliklerinde olduğu gibi telefonların batarya ve RAM kapasitelerinden bahsetmedi. Etkinlik sonrası iPhone 12 için açılan Apple sayfasında ise telefonların kaç saat pil ömrü sunduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak yine iPhone 12 bataryasının kaç mAh değerinde olduğu bilgisi yoktu. Brezilya'dan gelen bilgiler ise bu bilgiyi bizlere sunmuş durumda.

İŞTE İPHONE 12 VE İPHONE 12 MİNİ'NİN BATARYA KAPASİTELERİ

9to5Mac'in haberine göre, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerinin bataryalarını paylaştı. Buna göre, serinin en küçük 5G'li iPhone modeli iPhone 12 Mini'de 2.227 mAh değerinde bir batarya var. Bu değer, kendisinden daha büyük boyutlu ve 1.821 mAh değerinde pile sahip iPhone SE 2020'den 406 mAh daha yüksek.

İPHONE 12'NİN BATARYASI İPHONE 11'DEN FARKLI

iPhone 12'de ise durum biraz daha farklı. Verilere göre iPhone 12'de 2.815 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. iPhone 12'nin selefi iPhone 11 ise 3.110 mAh değerinde bir bataryaya sahipti. Yani önceki nesile göre 295 mAh'lik bir fark söz konusu.