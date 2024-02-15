HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 4S ne zaman çıktı? iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 4S ne zaman çıktı? iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.02.2024 19:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu dünyasında geçmişten günümüze kadar pek çok önemli yenilik ve gelişmeler olmuştur. Bu yeniliklerden biri de Apple firması tarafından imal edilen ve mobil dünyaya kazandırılan iPhone akıllı cep telefonlarıdır. iPhone 4S de bu firmanın geçmiş zamanlarda cep telefonu piyasasına sunduğu bir teknolojik cihazdır. Peki, iPhone 4S ne zaman çıktı, iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı ve özellikleri nelerdi?

iPhone 4S ne zaman çıktı? iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

İçindekiler

  • iPhone 4S ne zaman çıktı?
  • iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı?
  • iPhone 4S özellikleri nelerdi?

Apple şirketi tarafından üretimi yapılan iPhone 4S markalı akıllı cep telefonu modeli, çıktığı dönemde telefon piyasasındaki en iyi cihazlardan biri olarak görülmüştür. Apple firması iPhone akıllı cep telefonlarını genellikle diğer üretici firmalar gibi, her sene yeni özellikler ekleyerek piyasaya sunmaktadır. iPhone 4S modeli de kendinden önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olarak mobil dünyaya giriş yapmıştır.

iPhone 4S ne zaman çıktı?

Apple firmasının bünyesinde yer alan iPhone 4S, 5. nesil olarak 4 Ekim 2011 senesinde cep telefonu piyasasına girmiştir. iPhone 4 modelinden sonra çıkış yapan bu akıllı cep telefonu, 14 Ekim 2011'de Amerika Birleşik Devleti’nde, ardından da Japonya, Kanada, Almanya, İngiltere, Avustralya ve Fransa’da kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Ülkemize ise geliş tarihi 16 Aralık 2011 yılıdır. IOS işletim sistemiyle çalışan bu cihaz, akıllı kişisel asistan olarak da bilinen Siri uygulamasını kullanıma sunan ilk iPhone modeli olma özelliğine sahiptir.

iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı?

iPhone 4S akıllı cep telefonu modeli, piyasaya giriş yaptığı ilk günden itibaren çok sayıda kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Bu noktada bu eski iPhone modeli akıllı cep telefonu ile ilgili akıllara iPhone 4S kaç dolardan çıktı sorusu gelebilir. Bu teknolojik cihaz çıktığı tarihte 8, 16 ve 32 GB depolama kapasitesine sahipti. Tanıtım fiyatı 16 GB’lık depolama alanına sahip olan akıllı cep telefonu modeli için 649 dolar olarak belirlenmiştir.

iPhone 4S özellikleri nelerdi?

iPhone 4 akıllı cep telefonu modelinin ardından mobil pazara sunulan iPhone 4S modeli, çıkış yaptığı zamanlarda önceki modellerden daha fazla özellik içermekteydi. Bu modelin isminde yer alan S harfi Türkçe olarak hız manasını taşımaktadır. Suya ve toza karşı dayanıklı olmayan ancak çıkış yaptığı sene beyaz ve siyah renk alternatifleri ile kullanıcıların ilgisini çeken iPhone 4S özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:

  • Eni 58.6 mm, boyu 115.2 mm ve kalınlığı 9.3 mm
  • 140 gram ağırlık
  • Dokunmatik ekran
  • Ön ve arkada parmak izine dayanıklı yağ tutmayan kaplama
  • 3.5 inç ekran büyüklüğü
  • Wi-Fi
  • 1080p Full HD video kaydı desteği
  • 1 tane 0.3 megapiksel ön kamera
  • 1 tane 8 megapiksel arka kamera
  • Arka tarafında LED aydınlatma özelliği
  • Apple A5 APLO498 yonga seti
  • 512 MB RAM kapasitesi
  • Depolama alanı 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB
  • 1432 mAh Batarya
  • Çift çekirdekli CPU
  • 640 X 960 piksel ekran çözünürlüğü
  • 330 ppi piksel yoğunluğu
  • Multi Touch özelliği
  • Çizilme tehlikesine karşı dayanıklı
  • iOS işletim sistemi
    Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'yi sarsan istifa! "Vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti"CHP'yi sarsan istifa! "Vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti"
Dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdüDini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ üyeliğinden beraat etti!Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ üyeliğinden beraat etti!
Anahtar Kelimeler:
Apple akıllı cep telefonu iphone 4s
En Çok Okunan Haberler
Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Akşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa etti

Akşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.