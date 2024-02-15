iPhone 4S ne zaman çıktı? iPhone 4S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple şirketi tarafından üretimi yapılan iPhone 4S markalı akıllı cep telefonu modeli, çıktığı dönemde telefon piyasasındaki en iyi cihazlardan biri olarak görülmüştür. Apple firması iPhone akıllı cep telefonlarını genellikle diğer üretici firmalar gibi, her sene yeni özellikler ekleyerek piyasaya sunmaktadır. iPhone 4S modeli de kendinden önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olarak mobil dünyaya giriş yapmıştır.
Apple firmasının bünyesinde yer alan iPhone 4S, 5. nesil olarak 4 Ekim 2011 senesinde cep telefonu piyasasına girmiştir. iPhone 4 modelinden sonra çıkış yapan bu akıllı cep telefonu, 14 Ekim 2011'de Amerika Birleşik Devleti’nde, ardından da Japonya, Kanada, Almanya, İngiltere, Avustralya ve Fransa’da kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Ülkemize ise geliş tarihi 16 Aralık 2011 yılıdır. IOS işletim sistemiyle çalışan bu cihaz, akıllı kişisel asistan olarak da bilinen Siri uygulamasını kullanıma sunan ilk iPhone modeli olma özelliğine sahiptir.
iPhone 4S akıllı cep telefonu modeli, piyasaya giriş yaptığı ilk günden itibaren çok sayıda kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Bu noktada bu eski iPhone modeli akıllı cep telefonu ile ilgili akıllara iPhone 4S kaç dolardan çıktı sorusu gelebilir. Bu teknolojik cihaz çıktığı tarihte 8, 16 ve 32 GB depolama kapasitesine sahipti. Tanıtım fiyatı 16 GB’lık depolama alanına sahip olan akıllı cep telefonu modeli için 649 dolar olarak belirlenmiştir.
iPhone 4 akıllı cep telefonu modelinin ardından mobil pazara sunulan iPhone 4S modeli, çıkış yaptığı zamanlarda önceki modellerden daha fazla özellik içermekteydi. Bu modelin isminde yer alan S harfi Türkçe olarak hız manasını taşımaktadır. Suya ve toza karşı dayanıklı olmayan ancak çıkış yaptığı sene beyaz ve siyah renk alternatifleri ile kullanıcıların ilgisini çeken iPhone 4S özellikleri ise genel olarak şu şekildedir: