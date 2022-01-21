iPhone'da WhatsApp kullananlara müjde geldi! Bu özellik işinize fazlasıyla yarayacak

WhatsApp iOS uygulamasını tıpkı WhatsApp Android uygulaması gibi yeni özelliklerle güncelliyor. Meta çatısı altındaki platform, yeni özelliklerini nihai olarak kullanıma sunmadan önce ise beta test kullanıcılarının deneyimlemesini sağlıyor. Bunun bir örneği, son olarak gönderilen iOS için WhatsApp beta 22.2.74 sürümü oldu. Bu sürüm ile birlikte platform, WhatsApp mesajlarını Android'den iOS'a aktarma özelliği için müjde verildi.

iPHONE KULLANICILARINA WHATSAPP'IN BETA SÜRÜMÜNDEN GÜZEL HABER!

Yeni sürümde keşfedilen bilgilere göre; WhatsApp mesajlarını Android'den iPhone'a aktarma özelliği için testler başladı. Yani iOS için WhatsApp uygulamasına, yakında sohbet geçmişlerini Android cihazdan iPhone'a aktarma özelliği gelebilir.

Hazırlanan rapora göre, iOS için WhatsApp beta'nın 22.2.74 sürümü, bir Android cihazdan sohbet geçmişini içe aktarma özelliği hakkında referanslar taşımakta. Hatta kaynak WABetaInfo, WhatsApp'ın kullanıcılardan sohbet geçmişini içe aktarmak için izin istediğini söyleyen bir ekran görüntüsü de paylaşmış durumda.

BİRAZ DAHA VAKİT VAR

Android'den iOS'a WhatsApp mesajlarını aktarma özelliği henüz geliştirme aşamasında. Bu nedenle, söz konusu özelliğin son kullanıcıya ulaşması biraz zaman alabilir.

DAHA ÖNCE BENZERİNİ ANDROID İÇİN SUNMUŞTU

WhatsApp daha önce benzer bir özellik olarak, WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmuştu. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özelliğin yakında daha fazla Android cihazda kullanılabileceği aktarılmıştı. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosunun gerekli olacağından da bahsedilmişti.

