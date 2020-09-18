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iPhone kullananların bilmesi gerekenler neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

iPhone kullananların bilmesi gerekenler neler? iPhone'nunuz varsa mutlaka bilmeniz gereken bazı uygulamalar var. Pil ömrünü uzatmak, telefonunuzun bazı uygulamalarına erişimi engellemek, telefona hiç bakmadan alarmı kurmak gibi...

iPhone kullananların bilmesi gerekenler neler?

iPhone kullananların bilmesi gerekenler neler? iPhone'nunuz varsa bilmeniz gerekenler neler? iPhone kullanıyorsanız kız arkadaşınızın sizin izin vermediğiniz uygulamalara girmesine engel olmanız da mümkün ekrana hiç bakmadan bazı işlevleri yaptırmanız da...

iPHONE KULLANANLARIN BİLMESİ GEREKENLER NELER?

iPhone kullananların bilmediği ama mutlaka bilmesi gerekenler üzerine bir analiz yaptık. Pek çok kişi iPhone kullanıyor ama çok az kişi bu oldukça pahalı akıllı telefonun hakkını veriyor. Aslında iPhone'nu etkin şekilde kullanarak hayatınızı epeyce kolay kılmanız mümkün. Bugün en uygun iPhone fiyatının 5 bin TL civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık iki asgari ücretlinin maaşı toplamına bir telefon alıp da hakkını vermemek olmaz. Peki, iPhone kullanıcıları iPhone hakkında neleri bilmiyor ve neleri bilmeli? iPhone kullananların bilmesi gerekenleri listeleyelim:

iPHONE'UN ÖZELLİKLERİNİ KEŞFEDELİM!

iPhone kullananların bilmesi gerekenler listesi aslında epeyce uzun. Ama bazı detayların üstünden hızlıca geçebiliriz:

ANA EKRANI KENDİNİZE GÖRE DÜZENLEYİN!

Ana ekran düzeni önemli bir detay. Ekranı sola kaydırdığınızda en çok kullandığınız ve hızlı erişmek istediğiniz detayları listeleyebilirsiniz. Eğer siz, bu alanı kendiniz düzenlemezseniz yapay zeka, sizin en çok kullandığınız uygulamaları buraya listeliyor.

Bu listede hava durumu, iPhone ve ona bağlı diğer cihazların şarj durumu, ev-iş trafik durumu gibi bilgiler olabilir. Bu alanın en altında "düzenle" butonu var. Ona tıklayarak hızlı erişmek istediğiniz uygulamaları - gün içinde çok sık aradığınız numaraları buraya ekleyebilirsiniz. Böylece rehbere gitmeden ekranı sola kaydırıp istediğiniz kişiyi hızlıca arayabilirsiniz ya da istediğiniz uygulamaya hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu, elinizde paketler varken ya da araba kullanıyorken veya yemek yapıyorken büyük bir kolaylık :)

SİRİ'DEN YARDIM ALIN!

iPhone kullananların bilmesi gerekenler listesinde Siri'nin yeri büyük. Yapay zeka ile sesli komut teknolojisini bir araya getiren Sisi uygulaması, henüz müthiş bir konfor sunamıyor. Daha doğrusu gerçek bir asistan kadar etkili değil. Bunu, kabul etmek gerek. Ama Siri uygulamasını doğru ve etkin kullanaraka işleri epeyce bir kolaylaştırmak mümkün. Örneğin "Siri on dakika tut" diyerek yemek için size alarm kurmasını isteyebilirsiniz. Benzer şekilde "Siri, saat 07:45'te uyanmak istiyorum" diyerek sizin için alarmı kurmasını isteyebilirsiniz.

KAMERA AYARLARINI KULLANIN!

Kamera ayarlarında video kaydı / ağır çekim /biçimler kısımları ile karşılaşıyoruz. Aslında çoğu zaman anılarımızı fotoğraf çekerek kaydetmek ya da paylaşmak eğilimindeyiz. Ama söz konusu fotoğrafı bastırmak gibi bir niyetimiz varsa kamera ayarlarını değiştirerek baskıya daha uygun bir forma sokabiliriz. Diğer yandan sadece whatsApp'ta paylaşmak için çekeceğiniz fotoğrafların daha küçük alan kaplamasını sağlamak da kolay. Bunları kullanın ki fotoğrafların kapladığı alandan tasarruf edin.

PİL AYARLARINI KULLANIN1

Ayarlar kısmında Pil alanına gelin. Apple yapay zekası ile Pil Sağlığı alanındaki İyileştirilmiş Pil Şarjı kısmını kullanabilirsiniz. Böylece telefonunuz, belirli bir süre içinde sizin alışkanlığınıza göre pili şarj etmeye başlıyor. Bu da iPhone pil ömrünü epeyce uzatıyor.

BİLİNMEYEN ARAMALARI ENGELLE!

iPhone'da bilinmeyen numaraları engellemek mümkün. Ayarlarda arama kısmına gelip bilinmeyen aramaları sessize al seçeneğini tercih ederek telefonunuzda kayıtlı olmayan numaraların sessize alınmasını sağlayabilirsiniz.

NİGHT SHİFT KULLANIN!

Gece uzun süre telefon kullanıyorsanız ayarlarda hızlıca bulabileceğiniz Night Shift ile ekranın gözünüzü yormayacak bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

TRUE TONE ÖZELLİĞİNİ KULLANIN!

iPhone'nun en yeni modellerinde gördüğümüz çok güzel bir uygulama var: True Tone. iPhone ana ekranındaki ayarlar butonuna tıklayın, ekran ve parlaklık öğesinin altında True Tone kısmını göeceksiniz. Dokunduğunzuda yeşile dönecektir. Peki, iPhone True Tone ne işe yarar?

True Tone, ortamın parlaklık değerine göre doğrudan akıllı telefonun ya da tabletlerin parlaklık değerleri değiştirerek en doğru renkte görüntüleme yapmanızı sağlıyor.

DENETİMLİ ERİŞİMİ KULLANIN!

Telefonunuzu bir süreliğine verdiğiniz kişinin her şeye erişmesini istemiyorsanız denetimli erişim butonunu kullanabilirsiniz. Telefonu tek uygulama ile sınırlayarak diğer şeylere erişimi engeller. Örneğin kız arkadaşınız hafta sonu çekildiğiniz fotoğraflara bakmak istiyorsa sadece bunlara bakabileceği şekilde denetimli erişimi açabilirsiniz. Bu durumda kız arkadaşınıza telefonunuzu uzattığınızda sadece fotoğraflara bakabilecektir. Diğer uygulamalara bakamaz.

GOOGLE TRENDS İNDİREBİLİRSİNİZ!

Yine eğer gündemi bilmek ve arama motorunda bugün insanların en çok neyi aradığını öğrenmek istiyorsanız Google Trends uygulamasını indirebilirsiniz.

Özetle; onlarca para verip aldığınız iPhone akıllı telefonunuzu sadece arama yapmak, mesaj göndermek ve sosyal medya uygulamalarında gezinmek için kullanıyorsanız; biraz yazık ediyorsunuz. iPhone'nun hakkını verin...


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