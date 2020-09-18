iPhone kullananların bilmesi gerekenler neler? iPhone'nunuz varsa bilmeniz gerekenler neler? iPhone kullanıyorsanız kız arkadaşınızın sizin izin vermediğiniz uygulamalara girmesine engel olmanız da mümkün ekrana hiç bakmadan bazı işlevleri yaptırmanız da... iPHONE KULLANANLARIN BİLMESİ GEREKENLER NELER? iPhone kullananların bilmediği ama mutlaka bilmesi gerekenler üzerine bir analiz yaptık. Pek çok kişi iPhone kullanıyor ama çok az kişi bu oldukça pahalı akıllı telefonun hakkını veriyor. Aslında iPhone'nu etkin şekilde kullanarak hayatınızı epeyce kolay kılmanız mümkün. Bugün en uygun iPhone fiyatının 5 bin TL civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık iki asgari ücretlinin maaşı toplamına bir telefon alıp da hakkını vermemek olmaz. Peki, iPhone kullanıcıları iPhone hakkında neleri bilmiyor ve neleri bilmeli? iPhone kullananların bilmesi gerekenleri listeleyelim: iPHONE'UN ÖZELLİKLERİNİ KEŞFEDELİM! iPhone kullananların bilmesi gerekenler listesi aslında epeyce uzun. Ama bazı detayların üstünden hızlıca geçebiliriz: ANA EKRANI KENDİNİZE GÖRE DÜZENLEYİN! Ana ekran düzeni önemli bir detay. Ekranı sola kaydırdığınızda en çok kullandığınız ve hızlı erişmek istediğiniz detayları listeleyebilirsiniz. Eğer siz, bu alanı kendiniz düzenlemezseniz yapay zeka, sizin en çok kullandığınız uygulamaları buraya listeliyor.

Bu listede hava durumu, iPhone ve ona bağlı diğer cihazların şarj durumu, ev-iş trafik durumu gibi bilgiler olabilir. Bu alanın en altında "düzenle" butonu var. Ona tıklayarak hızlı erişmek istediğiniz uygulamaları - gün içinde çok sık aradığınız numaraları buraya ekleyebilirsiniz. Böylece rehbere gitmeden ekranı sola kaydırıp istediğiniz kişiyi hızlıca arayabilirsiniz ya da istediğiniz uygulamaya hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu, elinizde paketler varken ya da araba kullanıyorken veya yemek yapıyorken büyük bir kolaylık :) SİRİ'DEN YARDIM ALIN! iPhone kullananların bilmesi gerekenler listesinde Siri'nin yeri büyük. Yapay zeka ile sesli komut teknolojisini bir araya getiren Sisi uygulaması, henüz müthiş bir konfor sunamıyor. Daha doğrusu gerçek bir asistan kadar etkili değil. Bunu, kabul etmek gerek. Ama Siri uygulamasını doğru ve etkin kullanaraka işleri epeyce bir kolaylaştırmak mümkün. Örneğin "Siri on dakika tut" diyerek yemek için size alarm kurmasını isteyebilirsiniz. Benzer şekilde "Siri, saat 07:45'te uyanmak istiyorum" diyerek sizin için alarmı kurmasını isteyebilirsiniz.

KAMERA AYARLARINI KULLANIN! Kamera ayarlarında video kaydı / ağır çekim /biçimler kısımları ile karşılaşıyoruz. Aslında çoğu zaman anılarımızı fotoğraf çekerek kaydetmek ya da paylaşmak eğilimindeyiz. Ama söz konusu fotoğrafı bastırmak gibi bir niyetimiz varsa kamera ayarlarını değiştirerek baskıya daha uygun bir forma sokabiliriz. Diğer yandan sadece whatsApp'ta paylaşmak için çekeceğiniz fotoğrafların daha küçük alan kaplamasını sağlamak da kolay. Bunları kullanın ki fotoğrafların kapladığı alandan tasarruf edin. PİL AYARLARINI KULLANIN1 Ayarlar kısmında Pil alanına gelin. Apple yapay zekası ile Pil Sağlığı alanındaki İyileştirilmiş Pil Şarjı kısmını kullanabilirsiniz. Böylece telefonunuz, belirli bir süre içinde sizin alışkanlığınıza göre pili şarj etmeye başlıyor. Bu da iPhone pil ömrünü epeyce uzatıyor. BİLİNMEYEN ARAMALARI ENGELLE! iPhone'da bilinmeyen numaraları engellemek mümkün. Ayarlarda arama kısmına gelip bilinmeyen aramaları sessize al seçeneğini tercih ederek telefonunuzda kayıtlı olmayan numaraların sessize alınmasını sağlayabilirsiniz. NİGHT SHİFT KULLANIN! Gece uzun süre telefon kullanıyorsanız ayarlarda hızlıca bulabileceğiniz Night Shift ile ekranın gözünüzü yormayacak bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.