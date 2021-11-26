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Kuo: iPhone'un 10 yılı kaldı

26.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'a göre Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un 10 yılı kaldı. Şirketin 2022'de AR (artırılmış gerçeklik) başlığını piyasaya süreceğini söyleyen Kuo'ya göre 10 yıl sonra iPhone'ların yerini artırılmış gerçekliğe (AR) odaklanan bir ürün alacak.

Kuo: iPhone'un 10 yılı kaldı

Apple, ilk iPhone'u 2007 yılında tanıttı. Bu tanıtımdan itibaren iPhone, Apple'ın ürün gamının tabiri caizse demirbaşı oldu. Yıllar içinde iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone SE ve son olarak iPhone 13 gibi modeller kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Ancak ne yazık ki her şeyin olduğu gibi iPhone'ların da bir sonu var. En azından ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun dedikleri bunu gösteriyor.

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10 YIL SONRA iPHONE OLMAYACAK

Ming-Chi Kuo, çok ilginç bilgiler içeren bir not hazırladı. Kuo, iPhone'un geleceği hakkındaki notunda, Apple'ın hedefinin on yıl içinde iPhone'u AR'a (artırılmış gerçeklik) odaklanan bir ürün ile değiştirmek olduğunu söyledi.

Kuo, "Şu anda bir milyardan fazla aktif iPhone kullanıcısı var. Apple'ın hedefi on yıl içinde iPhone'u AR teknolojisi ile değiştirmekse, bu Apple'ın on yıl içinde en az bir milyar AR cihazı satacağı anlamına geliyor." dedi.

Apple AR

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GELECEK YIL APPLE AR BAŞLIĞI GELİYOR

Kuo'ya göre, Apple'ın ilk AR başlığı gelecek yılın 4. çeyreğinde tanıtılacak. Başlıktaki üst düzey ana işlemcinin Apple'ın geçen yıl ilk Apple Silicon işlemcili Mac'ler için tanıttığı M1 çipine benzeyeceği söylenirken, ikincil bir işlemci ise cihazın sensörlerinden sorumlu olacak. VR (sanal gerçeklik) desteği de olacağı söylenen başlıkta Sony üretimi bir çift 4K Micro OLED ekran yer alacak.

Apple'ın ilk AR başlığının bir Mac veya iPhone'a bağlanmaya gerek kalmadan bağımsız olarak çalışabileceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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