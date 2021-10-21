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iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son telefonu olabilir!

21.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raporlar, "ucuz iPhone" olarak nitelenen iPhone SE 3'ün önümüzdeki baharda LCD ekran ile geleceğini gösteriyor. Son gelen haberlere göre ise iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son cep telefonu olacak ve böylece bir devir kapanacak. Peki iPhone SE 3'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm iddialar.

iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son telefonu olabilir!

iPhone SE serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE (2020) modeli ile güncellendi. Bu model, Apple hayranları tarafından sıcak karşılandı. 3. nesil iPhone SE'nin yakın bir zamanda tanıtılacağını öngören Çin'deki kaynaklar ise Apple'ın iPhone SE 3 ile "son bir şarkı" söyleyeceğini öne sürüyorlar.

"Ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE 3'ten yeni bilgiler var!

APPLE BİR DEVRİ iPHONE SE 3 İLE KAPATIYOR

Çin'deki kaynaklar, yeni iPhone SE 3'ün LCD ekranlı son telefon olacağını iddia etti. Kaynaklar telefonun önümüzdeki baharda geleceğini söylerken, yeni cihaz büyük ihtimalle iPhone XR'ın tasarımına dayanacak. Yani çentikli bir tasarım benimsenecek.

Apple iPhone SE 3

TOUCH ID İDDİASI

Bu, iPhone SE 3'te öne bakan bir ana ekran tuşunun olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Touch ID'nin yan tarafa konumlandırılacağı iddia ediliyor. Ancak, söz konusu iddia daha önceki iddialar ile çelişiyor. Yani, iPhone SE 3'te Touch ID özelliği olabilir de olmayabilir de.

iPHONE SE 3'ÜN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 3'ün özellikleri arasında, söylentilerden aktarıldığı üzere 5G destekli 5nm Apple A15 Bionic işlemcisi yer alacak. iPhone SE 3'ün fiyatı için ise beklentiler telefonun iPhone SE (2020) ile aynı fiyata sahip olması yönünde.

Ucuz iPhone olacak gibi: iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdırıldıUcuz iPhone olacak gibi: iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı

Bu da telefonun 399 dolardan satışa sunulabileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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