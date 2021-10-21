iPhone SE 3, Apple'ın LCD ekranlı son telefonu olabilir!

iPhone SE serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE (2020) modeli ile güncellendi. Bu model, Apple hayranları tarafından sıcak karşılandı. 3. nesil iPhone SE'nin yakın bir zamanda tanıtılacağını öngören Çin'deki kaynaklar ise Apple'ın iPhone SE 3 ile "son bir şarkı" söyleyeceğini öne sürüyorlar.

APPLE BİR DEVRİ iPHONE SE 3 İLE KAPATIYOR

Çin'deki kaynaklar, yeni iPhone SE 3'ün LCD ekranlı son telefon olacağını iddia etti. Kaynaklar telefonun önümüzdeki baharda geleceğini söylerken, yeni cihaz büyük ihtimalle iPhone XR'ın tasarımına dayanacak. Yani çentikli bir tasarım benimsenecek.

TOUCH ID İDDİASI

Bu, iPhone SE 3'te öne bakan bir ana ekran tuşunun olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Touch ID'nin yan tarafa konumlandırılacağı iddia ediliyor. Ancak, söz konusu iddia daha önceki iddialar ile çelişiyor. Yani, iPhone SE 3'te Touch ID özelliği olabilir de olmayabilir de.

iPHONE SE 3'ÜN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 3'ün özellikleri arasında, söylentilerden aktarıldığı üzere 5G destekli 5nm Apple A15 Bionic işlemcisi yer alacak. iPhone SE 3'ün fiyatı için ise beklentiler telefonun iPhone SE (2020) ile aynı fiyata sahip olması yönünde.

Bu da telefonun 399 dolardan satışa sunulabileceğini gösteriyor.

