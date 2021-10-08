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"Ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE 3'ten yeni bilgiler var!

08.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın "ucuz iPhone" modeli olacağı söylenen iPhone SE 3 için ilgi çekebilecek yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgiler arasında iPhone SE 3'ün özelliklerine ve tasarımına dair bazı detaylar da mevcut.

"Ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE 3'ten yeni bilgiler var!

iPhone SE 3 daha önce sızdırılan bazı görüntülerle birlikte akıllı telefon bültenlerini fazlasıyla meşgul etmişti. O görüntülerde telefonun iPhone SE (2020) modeline benzer olduğu görülüyordu. Bu, Apple'ın yeni iPhone SE modelinin tasarımında radikal değişiklikler yapmayacağına yönelik söylentiler artmasına neden olmuştu. Şimdi ise gelen resmi olmayan yeni bilgiler, iPhone SE 3'ün özellikleri ve tasarımının da dahil olduğu bazı noktalara parmak basıyor.

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iPHONE SE'NİN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Ünlü bir kaynak, iPhone SE 3'de bir tasarım değişikliğine gidilmeyeceğini ve bunun yerine telefonun iPhone SE (2020) modeline benzeyeceğini öne sürdü. Bu, 3. nesil iPhone SE'nin 4.7 inç LCD ekrana ve Touch ID özellikli ana ekran tuşuna sahip olacağı anlamına geliyor.

iPhone SE 3

Bununla birlikte iddialara göre yeni iPhone SE, Apple'ın 5G destekli A15 Bionic işlemcisini taşıyacak. Apple A15 Bionic'i iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te kullandı.

iPHONE SE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kaynak, yeni iPhone SE'nin üretiminin Aralık ayında başlamasını, 2022'nin ilkbaharında ise telefonun müşterilerle buluşmasını beklediğini aktardı.

Telefonun şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia ediliyor.

MING-CHI KUO'NUN TAHMİNİ

Daha önce güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2022 model iPhone SE'nin aynı tasarıma sahip olacağını söylerken, 5G desteği alacağını tahmin etmişti.

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Cupertinolu teknoloji devi Apple ise henüz iPhone SE 3 modeli için herhangi bir resmi bilgi paylaşımında bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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