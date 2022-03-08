Iphone SE fiyatı ne kadar? Iphone SE Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Iphone sunduğu teknoloji ile milyonlarca insanın kullanmayı seçtiği bir telefon modeli. En son Iphone SE 2020 modelini çıkaran teknoloji devi, bu cihazın bir üst modelini halka tanıtmaya hazırlanıyor. Iphone SE 2022'ye dair bazı söylentiler gelmeye devam ediyor. Iphoen SE özellikleri geçtiğimiz günlerde sızıntıya uğramıştı. Şimdi ise Iphone SE 2022 cihazının fiyatına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Iphone SE 2022 modeline dair merak edilenler haberimzide yer alıyor.

IPHONE SE FİYATI NE KADAR?

Iphone SE cihazına dair pek çok söylenti ortada dolaşmaya başladı. ShiftDelete'in haberine göre; akıllı telefonun adının, iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus olması gibi üç olasılık bulunuyor. Mart ayında pazara çıkması beklenen ürün, iddialara göre iPhone 8 tasarımıyla satışa sunulacak.

IPHONE SE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Iphone SE hakkında uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Cihaz 5G özelliğine sahip iPhone SE 2022, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılacak. Türkiye'de ise 4.065,66 Türk Lirası + vergiler şeklinde vatandaşın karşısına çıkacak.

Touch ID konumu için iki seçenek olduğu söyleniyor. İlk seçenek orta tuşta, ikinci seçenek ise güç düğmesinde olabileceği yönündeyken, tanıtımı yaklaşan Iphone SE hakkındaki bilgiler netleşmeye başladı. Cihazın touch ID konumu orta tuşta olacağı belirtildi.

IPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone SE 2022, gücünü 5nm üretim sürecinden geçen A15 Bionic‘ten alıyor. 5G özelliğe sahip akıllı telefon, 4.7 ya da 6.2 inç büyüklüğünde LCD panelle takdim edilecek. Cihaz, 4GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulacak.

Ek olarak ürün, 15W şarj gücü ve boyutuna bağlı olarak 3500 ya da 1821 mAh pille desteklenecek. Kamera bakımından ise 12 Megapiksel arka kameraya sahiptir.

