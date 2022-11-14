iPhone'un ardından 'Appleverse' geliyor! Yeni bir dönemin ilginç başlangıcı: "Fiyatı 2 bin ila 3 bin dolar arasında olacak"

Apple, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikte bir gelecek olduğunu düşünen şirketlerden. Bu yüzden iPhone başta olmak üzere birçok cihazına artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik adına bazı özellikler ekliyor. Teknoloji devi böylece gelecekte bizleri beklediği düşünülen "artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve metaverse" üçlüsünün yeni dönemine hazırlanıyor. Metaverse'e pek de olumlu yaklaşmayan şirketin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik için ise bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Henüz cihazı göremesek de bazı iddialar gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu bizlere adeta "Metaverse için değil, Appleverse için hazır olun" mesajı veriyor. Peki nedir bu Appleverse?

APPLE'IN BİR SONRAKİ BÜYÜK ÜRÜNÜ! FİYATI, ÖZELLİKLERİ...

Appleverse kavramını gündeme taşıyan kişi ise ünlü teknoloji yazarı Mark Gurman. Gurman, son bülteninde Apple'ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik planlarından bahsetti. Gurman'a göre Apple'ın bir sonraki büyük ürünü, karma gerçeklik başlığı olacak. Apple'ı yeni bir çağa taşıyacağı düşünülen başlık, gelecek yıla kadar gelmeye ise hazır değil. Ancak şirketteki iş ilanları ve personel değişiklikleri, cihazın bazı özellikleri hakkında fikirler sunmakta. İşte Gurman'ın iddiaları...

Gurman'a göre, Apple'ın karma gerçeklik başlığı muhtemelen 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatı sahip olacak. Çünkü başlıkta Mac düzeyinde bir M2 yongası, cihazın dışına ve içine yerleştirilmiş 10'dan fazla kamera ve oldukça yüksek çözünürlüklü ekranlar bulunacak.

Ayrıca cihaz, Mesajlar, FaceTime ve Haritalar gibi temel Apple uygulamalarının karma gerçeklik sürümlerini içerecek olan realityOS adlı yeni bir işletim sistemini çalıştıracak. Kod adı Oak olan işletim sisteminin ilk sürümü tamamlanıyor ve gelecek yıl yeni donanım için hazır hale getirilecek.

Ağustos ayında Apple'ın "Reality Pro" ve "Reality One" ticari marka başvurularının arkasındaki isim olduğunu bildiren Mark Gurman, bunun şirketin cihaz için bu iki marka arasında karar verdiğini gösterdiğini belirtti. "Reality" adı, işletim sisteminin adı ve RealityKit gibi mevcut Apple AR geliştirme araçları göz önüne aldığımızda oldukça mantıklı görünüyor.

İŞ İLANLARI ÇIKTI, ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gurman, son birkaç ayda yayınlanan Apple iş ilanları ve geleceğin başlığının arkasındaki ekipte yapılan değişiklikler sayesinde ek ayrıntılar toplandığını da dile getirdi. Ayrıca "Birkaç iş ilanı, Apple'ın cihazı içerikle desteklemek için çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. Şirket, artırılmış ve sanal gerçeklik ortamları için dijital içerik oluşturabilecek görsel efektler ve oyun içi varlıklar konusunda deneyime sahip bir yazılım üreticisi arıyor." dedi.

İlanlar ayrıca Apple'ın başlık için sanal gerçeklikte oynatılabilen 3D içeriğe sahip bir video hizmeti oluşturmak istediğini işaret ediyor. Şirket, VR içeriğini başlıklara aktarmak için sanatçılar ve profesyonel spor ligleriyle ortaklık yapan NextVR'yi 2020'de satın almıştı.

Apple ayrıca sanal ve artırılmış gerçekliğe yönelik geliştirme araçları üzerinde çalışabilecek mühendisler arıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şirketin yeni işletim sisteminin, uygulamaların Siri ve Kısayollar gibi özelliklerle çalışmasına izin veren App Intents'i kullanmasını istediği görülüyor.

APPLEVERSE: TEKNOLOJİ DEVİNDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

En ilginç iş ilanı, Apple'ın metaverse'e benzer bir sanal ortam üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Bu iş ilanında 3B karma gerçeklik dünyasının gelişimi özellikle dile getiriliyor. Ancak Apple'ın metaverse'e pek de olumlu yaklaşmadığını söylemiştik. Bu yüzden Apple'ın metaverse terimini benimsemesi beklenmiyor. Üstelik Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak, yakın bir tarihte metaverse'ün "asla kullanmayacağı bir kelime" olduğunu söylemişti. Fakat metaverse'in özelliklerini benimsemeyeceklerini söylemedi. Bu yüzden Apple'ın metaverse yerine bir "Appleverse" geliştirmesi muhtemel.

Appleverse kavramı Apple için yeni bir dönemi başlatabilir. Üstelik Meta ve Microsoft gibi metaverse'e olumlu bakan şirketlerin yaklaşımlarına uygun olarak, bazı özellikleri bu tarafa dahil etmek mantıklı olacaktır.

EKİBE TAZE VE DENEYİMLİ KAN

Gurman'ın aktardığı kadarıyla Apple, karma gerçeklik başlığının gelişimini denetleyen yönetim ekibine de iki önemli ekleme yaptı. Bu isimler, sürücüsüz otomobil biriminin eski bir kıdemli üyesi olan Dave Scott ve en kıdemli yazılım mühendisliği yöneticilerinden biri olan Yaniv Gur.