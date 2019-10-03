Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için tüm girişlerinin kapatıldığını ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

BAĞDAT'TA YEŞİL BÖLGE'DE PATLAMA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, başkent Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İNTERNETE ERİŞİM DURDURULDU

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede internete ve sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Hükümet; Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya ve iletişim mecralarına erişimi engelledi.