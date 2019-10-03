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Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve güneydeki bazı illerde başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor. Başkent Bağdat'ın ardından 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösterilerde şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için tüm girişlerinin kapatıldığını ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

HÜKÜMET BİNALARI ATEŞE VERİLDİ

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

3 KENTTE DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

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BAĞDAT'TA YEŞİL BÖLGE'DE PATLAMA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, başkent Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İNTERNETE ERİŞİM DURDURULDU

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede internete ve sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Hükümet; Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya ve iletişim mecralarına erişimi engelledi.

İran Milli Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Eminzari, Irak Merkez Bankasının ABD’nin baskılarıyla Necef, Bağdat ve Basra şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

İRAN, IRAK'A OLAN 2 SINIR KAPISINI KAPATTI

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını duyurdu.

İRAN'DAN VATANDAŞLARINA IRAK UYARISI

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlıların Irak'ta sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada İran lideri Ali Hamaney'in Irak Temsilcisi Necef Necefi Ruhani de Erbain törenleri için Kerbela'ya gidecek İranlıların bu kentte bir geceden fazla kalmamaları yönünde uyarı yaptı.

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins "protesto açıklaması" notuyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok." ifadelerini kullandı.

AB'DEN IRAK'TA İTİDAL ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin azami itidal göstermesi ve eylemlerin barışçıl yürütülmesi beklentisi ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin olaylara ilişkin hızla ve güvenli biçimde soruşturma açılmasını desteklediği kaydedildi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat protesto gösteri

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