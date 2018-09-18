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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Genelkurmay Başkanlığı ırak Terörle Mücadele TSK Türk Silahlı Kuvvetleri zap bölgesi

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