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    4. İran'da "ahlak polisinin darbettiği" iddia edilen genç kız yaşamını yitirdi! Baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    İran'da "ahlak polisinin darbettiği" iddia edilen genç kız yaşamını yitirdi! Baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    28.10.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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    İran'ın başkenti Tahran'da metroda fenalaşıp yere başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan ve başörtüsü takmadığı için de "ahlak polisi tarafından darbedildiği" iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravend, 28 gün komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın bayılarak metrodan dışarı çıkartıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Armita Geravend adlı genç kızın, 1 Ekim sabahı Tahran'daki Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirince kafasını vagonun yan tarafına çarptığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklanmıştı.
    İran resmi haber ajansı IRNA, beyin hasarı nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Armita'nın kapsamlı tedavilere rağmen kurtarılamadığını ve kısa süre önce hayatını kaybettiğini duyurdu.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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    Muhalif kaynaklar ise ülke gündemine oturan olayda, genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürmüştü. IRNA tarafından yayımlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, metro istasyonunda bir genç kızın, bir grup tarafından trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görüldü.
    Güvenlik kamerası görüntülerinde trenin içinden herhangi bir görüntü yer almadı. Daha sonra yayımlanan görüntülerde ise genç kızın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra başörtüsü olmadan metroya bindiği ve saniyeler sonra yere düştüğü anlaşılıyor.

    AİLESİ KAZA OLDUĞUNU ANLADIKLARINI AÇIKLADI

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    IRNA olayla ilgili Armita'nın ailesiyle yaptığı röportajı yayımlamış ve aile, kızlarının saldırıya uğradığına dair iddiaları reddetmişti. Armita'nın annesi Şehin Ahmedi Geravend, "Kızım, Şuheda Metrosu'ndan okula gitmek için arkadaşlarıyla randevu almış, tren istasyonuna girdikten sonra tansiyonu düşmüş ve bu sırada dengesini kaybederek kafasını vagonun kenarına çarpmış. Tüm görüntüleri inceledik, olay bir kazaydı. İnsanlardan kızımızın sağlığı için dua etmesini istiyoruz." demişti.

    Baba Ahmed Geravend de, "Olayın kaza olduğu bizim için kanıtlandı. Metronun varış anından trene binme anına kadar olan fotoğraf ve videoları gördük." ifadelerini kullanmıştı.

    DÜNYA BASININDA DA YER ALDI

    Öte yandan İran'da yayın yapan Şark gazetesi, 2 Ekim'de Fecr Hastanesini ziyaret eden muhabiri Meryem Lütfi'nin gözaltına alındığını ve birkaç saat sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu. Olay, bazı Batılı medya organlarında yeni bir "Mahsa Emini vakası" olarak sunulmuş ve ABD, İngiltere ve Almanya'dan yetkililer genç kızın "ahlak polisi tarafından darbedildiği" iddialarını dile getirmişti. (AA)

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    İran başörtüsü ahlak

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