İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

The Telegraph'taki habere göre, İran'da bir kişi sokakta bermuda giydiği için ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. İran'da yakında yasalaşması beklenen yeni ahlak yasasına göre artık sadece kadınların giyimine değil erkeklerin de kamusal alanda nasıl giyinecekleri düzenlenecek. Yasa her ne kadar onaylansa da henüz yürürlüğe girmedi fakat İranlı yetkililer yasa uygulamaya çoktan başladı bile...

İRAN'DA YENİ YASA TASARISI

İran parlamentosundan geçen yeni bir yasa tasarısı, erkeklerin kamusal alanda nasıl giyinebileceklerini düzenleyen kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Ancak yetkililer yasanın resmi onayından önce yasayı uygulamaya başladı.

Yasa tasarısının 49. maddesi, erkekler için "uygunsuz giyim"in neleri kapsadığını belirtiyor. Yasa şöyle diyor: "Erkekler için uygunsuz giyim, göğüsten aşağı veya ayak bileğinden yukarı vücudun bir kısmını örtmeyen giysiler gibi kamusal mahremiyete aykırı giysiler giymek anlamına gelir."

Yasa tasarısının 50. maddesi, “kamuoyunda çıplak, yarı çıplak veya uygunsuz görülen kıyafetler giyen” herkesin derhal tutuklanıp yargı makamlarına teslim edilmesini emrediyor.

Yeni kuralları ihlal edenler ayrıca altı aydan iki yıla kadar ülkeyi terk etme ve sosyal medyayı kullanma yasağıyla karşı karşıya.

"BOYNUMDAN TUTUP MİNİSÜN ARKASINA BİNDİRDİLER"

Tahran'da yaşayan 35 yaşındaki yazılım mühendisi Meysam, bu ayın başlarında hava sıcaklıklarının 45 dereceyi bulduğu bir günde şortla yürürken ahlak polisi tarafından yakalandı.

Meysam, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karıma yürüyüşe çıkmam gerektiğini söyledim, nefes alamıyordum ve elektrik kesintisi nedeniyle klima kapalıydı. Yürüyüşe başladıktan yirmi dakika sonra, beyaz bir minibüs aniden yanımda durdu. İlk başta başörtüsü olmayan bir kadın fark etmiş olabileceklerini ve onun için durmuş olabileceklerini düşündüm. Ama sonra, üç adam minibüsten atladı ve ‘Nerede yaşadığını sanıyorsun?’ diye sordu. Kafam karışmıştı ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Beni boynumdan tutup minibüsün arkasına zorla bindirdiler. Beni sosyal güvenlik polisine götüreceklerini söylediler. Minibüsün içinde, hepsi kıyafetleri nedeniyle tutuklanmış bir adam ve üç kız daha vardı. Kızlar ağlıyordu ama erkekler sadece şoktaydı. Sadece şort giydiğimiz için bize bu kadar sert davranacaklarını hiç düşünmemiştik.”

İran'ın başkenti Tahran'da 45 derecelik bir hava sıcaklığında güvenlik güçleri bermuda giyen iki kişiyi döverek ters kelepçeyle gözaltına aldı.