Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İran, İngiltere adına casuslukla suçlanan Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi

İran, İngiltere adına casuslukla suçlanan Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi

14.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere adına casusluk yapmakla suçlanan ve aynı zaman İngiltere vatandaşı olan idama mahkum edilen Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi’nin idam edildiği duyuruldu. Hakkındaki casusluk suçlamalarını reddeden Ekberi’nin bu sabah idam edildiği kamuoyuyla paylaşıldı.

İran, İngiltere adına casuslukla suçlanan Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi

Geçtiğimiz günlerde İran İstihbarat Bakanlığı, kesinleşmiş idam cezasına mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne aktardığının tespit edildiğini açıklamıştı. Eski Savunma Bakanı yardımcısı Ekberi, bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Hakkında açılan davada casusluk suçlamasıyla yargılanan Ekberi ölüm cezasına çarptırılmıştı. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Ekberi’nin bu sabah idam edildiğini duyurdu.

CASUSLUKTAN TUTUKLANMIŞTI

Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olduğu söylenen Ekberi'nin MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verildi. (AA)

İlginizi Çekebilir

Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

 İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

 İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stokları tükendi! Yüzde 75 zamlandıStokları tükendi! Yüzde 75 zamlandı
Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”
Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptıNefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
İran idam

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce sıraların üzerinde sürükledi! Duvara yapıştırıp boğazını sıktı

Önce sıraların üzerinde sürükledi! Duvara yapıştırıp boğazını sıktı

3 yaşındaki kız kayboldu! Çamaşır makinesinin içine bakınca...

3 yaşındaki kız kayboldu! Çamaşır makinesinin içine bakınca...

Yasak aşk skandalında kocası destek oldu! “Burada kurban o”

Yasak aşk skandalında kocası destek oldu! “Burada kurban o”

Yine ayna karşısında! Pantolonunun düğmelerini açıp şov yaptı

Yine ayna karşısında! Pantolonunun düğmelerini açıp şov yaptı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.