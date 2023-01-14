İran, İngiltere adına casuslukla suçlanan Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi

Geçtiğimiz günlerde İran İstihbarat Bakanlığı, kesinleşmiş idam cezasına mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne aktardığının tespit edildiğini açıklamıştı. Eski Savunma Bakanı yardımcısı Ekberi, bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Hakkında açılan davada casusluk suçlamasıyla yargılanan Ekberi ölüm cezasına çarptırılmıştı. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Ekberi’nin bu sabah idam edildiğini duyurdu.

CASUSLUKTAN TUTUKLANMIŞTI

Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olduğu söylenen Ekberi'nin MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verildi. (AA)