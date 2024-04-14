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İran-İsrail geriliminde füzeler ateşlendi! Saldırı sonrası dikkat çeken sözler: "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz"

14.04.2024 05:19
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İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasının ardından "3. Dünya Savaşı" uyarısı dikkat çekti. Tüm dünyada endişe yaratan açıklama Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan geldi. Kolombiya lideri Petro, ABD'yi soykırıma destek vermekle suçlarken "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" diye konuştu.

İran-İsrail geriliminde füzeler ateşlendi! Saldırı sonrası dikkat çeken sözler: "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz"

İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatması Orta doğu'da gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu. Tüm dünya bölgeden gelen haberlere kilitlenirken, "3. Dünya Savaşı" uyarısın geldi.

"3. DÜNYA SAVAŞI'NIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo, "Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. ABD'nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi." ifadelerini kullandı.

Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen toplanması ve derhal barışı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes savaşların nasıl başladığını biliyor fakat kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Keşke İsrail halkı, ataları gibi idarecilerinin çılgınlığını durdurabilecek kadar yüce olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

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İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

(AA)

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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