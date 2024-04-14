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İran, İsrail'e çok sayıda füze ve İHA fırlattı! Açıklama geldi, saldırıyı böyle engelleyecekler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.04.2024 00:11
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İsrail'in konsolosluk saldırısı sonrasında İran'ın olası saldırısı başladı. Çok sayıda füze ve İHA, İran'dan İsrail'e fırlatıldı. Saldırının başlamasıyla birlikte İran, Ürdün ve Irak hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. İran'ın saldırısı sonrasında gelen son bilgilere göre ABD Hava Kuvvetleri, İran’ın fırlattığı dronları İsrail’e ulaşmadan havada vurmayı deneyecek.

İran, İsrail'e çok sayıda füze ve İHA fırlattı! Açıklama geldi, saldırıyı böyle engelleyecekler

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenlemişti. Dünyanın gözünü çevirdiği olayda 2'si general, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede tansiyon yükselirken İran saldırısının karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti. İsrail de olası İran saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını aktarmıştı.

ABD, Orta Doğu'da tansiyonu yükselten gelişmeyle ilgili İsrail'in yanında olduklarını ifade ederek gelecek herhangi bir saldırıda İsrail'i koruyacaklarını açıkladı. Biden yaptığı açıklamada ise İran'a 'Yapma' çağrısında bulunmuştu.

SAATLER İÇİNDE İSRAİL'DE OLACAKLAR

ABD istihbaratının saldırıyla ilgili açıklaması sonrasında gözler bölgeye çevrilmişti. İran beklenen saldırısını başlattı. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda İHA, İsrail'e fırlatıldı. İHA'ların saatler içinde İsrail'e ulaşması bekleniyor.

İran İsrail'e saldırıyor! Çok sayıda İHA fırlatıldı, Hamaney'den ilk açıklama geldi İran İsrail'e saldırıyor! Çok sayıda İHA fırlatıldı, Hamaney'den ilk açıklama geldi

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

Saldırının başlamasıyla birlikte İran, Ürdün ve Irak hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. İran dini lideri Hamaey, "Siyonist rejim ektiğini biçecek" açıklamasını yaparken İran Devrim Muhafızları Ordusu, onlarca füze ve İHA'larla operasyon başlattıklarını açıkladı.

HAVADA VURACAKLAR

Gelen son bilgilere göre ABD Hava Kuvvetleri, İran’ın fırlattığı dronları İsrail’e ulaşmadan havada vurmayı deneyecek.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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