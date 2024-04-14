İran lideri Hamaney'den İsrail'e başlattıkları saldırı sonrası ilk açıklama: 'Siyonist rejim ektiğini biçecek'

İran'ın beklenen İsrail saldırısı başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada "Siyonist rejimin Şam’daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." ifadeleri kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı basın açıklamasında, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini kaydetti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney "İran siyonist rejimi cezalandırılacak. Siyonist rejim ektiğini biçecek." dedi. ABD'li yetkililer, saldırı emrinin Hamaney tarafından verildiğini belirtmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

"ABD'YE GEREKLİ UYARILARI YAPTIK"

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti. Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu.

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.





