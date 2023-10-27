İran ordusu harekete geçti: ABD'nin saldırıları sonrası başladılar! Bölgeden sıcak görüntüler geldi

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in Gazze Şeridi'ni ağır bombardıman altına almasıyla karşılık verdiği savaş günden güne kızışıyor. İsrail tarafından Lübnan ve Suriye'ye de roketler atıldığı haberleri gelirken ABD, İsrail'in saldırılarına destek için bölgeye uçak gemilerini gönderdi. Savaşın yayılması yönündeki endişeler İran'ın da çatışmalara dahil olmasıyla şekillenirken İran ordusunun 'gövde gösterisi' başladı.

"İRAN'IN SALDIRILARINA MİSİLLEME YAPTIK"

ABD ordusundan gelen son açıklamada İran hedeflerinin vurulduğu duyurulmuş, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca "İran destekli grupların saldırıları devam ederse ABD ek önlemler alacak. ABD bölgedeki askerlerine yapılacak saldırıları karşılıksız bırakmayacak" ifadeleri yer almıştı.

İRAN ORDUSUNDAN 2 GÜNLÜK GÜÇ GÖSTERİSİ

Bu sırada İran Ordusu Kara Kuvvetleri, İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikata başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "1402 İktidar" adı verilen kara kuvvetleri tatbikatına füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor.

İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan ve 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor.

Tatbikatta, kara kuvvetlerinin muharebe ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasiteleri değerlendirilecek.

(AA)





