HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Korkulan oluyor... ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran'a ait hedefler vuruldu

SON DAKİKA | Korkulan oluyor... ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran'a ait hedefler vuruldu

27.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı bombardıman bölgede tansiyonu her geçen gün yükseltirken ABD ordusu, İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada "İran destekli grupların saldırıları devam ederse ABD ek önlemler alacak. ABD bölgedeki askerlerine yapılacak saldırıları karşılıksız bırakmayacak" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | Korkulan oluyor... ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran'a ait hedefler vuruldu

Son dakika: Hamas'ın düzenlediği saldırı sonrası İsrail'in başlattığı bombardıman sürerken, söz konusu çatışmanın yayılmasından korkuluyor. Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in arkasında olduğunu her fırsatta ilan eden ABD'den ise bölgedeki tansiyonu tırmandıracak yeni bir hamle geldi.

SON DAKİKA: ABD, İRAN'A AİT HEDEFLERİ VURDU

ABD ordusu, Başkan Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

iStock-1186096080

Operasyonun, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline 17 Ekim'den itibaren bir dizi saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında düzenlendiği belirtildi.

ABD DUYURDU: KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD savaş uçakları İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki iki tesisini vurdu. Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki mühimmat depoları hedef alındı, F-16'lar kullanıldı. İran destekli grupların ABD üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı. İran destekli grupların saldırıları devam ederse ABD ek önlemler alacak. ABD bölgedeki askerlerine yapılacak saldırıları karşılıksız bırakmayacak."

İran açık açık ABD'ye seslendi: Bu ateşten kurtulamayacak İran açık açık ABD'ye seslendi: Bu ateşten kurtulamayacak
İsrail, Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor! Bu sözlerle duyurdu: 'Tehlikeli bir aşamaya girildi' İsrail, Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor! Bu sözlerle duyurdu: 'Tehlikeli bir aşamaya girildi'

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Anahtar Kelimeler:
İran son dakika abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.