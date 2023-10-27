SON DAKİKA | Korkulan oluyor... ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran'a ait hedefler vuruldu

Son dakika: Hamas'ın düzenlediği saldırı sonrası İsrail'in başlattığı bombardıman sürerken, söz konusu çatışmanın yayılmasından korkuluyor. Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in arkasında olduğunu her fırsatta ilan eden ABD'den ise bölgedeki tansiyonu tırmandıracak yeni bir hamle geldi.

SON DAKİKA: ABD, İRAN'A AİT HEDEFLERİ VURDU

ABD ordusu, Başkan Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonun, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline 17 Ekim'den itibaren bir dizi saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında düzenlendiği belirtildi.

ABD DUYURDU: KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD savaş uçakları İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki iki tesisini vurdu. Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki mühimmat depoları hedef alındı, F-16'lar kullanıldı. İran destekli grupların ABD üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı. İran destekli grupların saldırıları devam ederse ABD ek önlemler alacak. ABD bölgedeki askerlerine yapılacak saldırıları karşılıksız bırakmayacak."