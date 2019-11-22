İran’daki protestolarda ‘200’den fazla kişi öldürüldü’ iddiası

iran hükümeti ise resmi olmayan bu sayıların gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

İran’da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar sürüyor. İran Milli Direniş Konseyi, protestolarda 251 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, 3 bin 700’den fazla kişinin yaralandığını, 7 binden fazla kişinin ise gözaltına alındığını iddia eden bir yazı yayınladı.

İran Milli Direniş Konseyi internet sitesinde yayınlanan yazıda, “Raporlar, İran rejiminin baskının ve kapalı kapılar ardındaki cinayetlerinin devam ettiğini gösteriyor. Netblocks, 113 saat boyunca İran’ın İnternet’e erişiminin, dünyaya ulaşan eşi görülmemiş ayaklanma haberlerini bastırmak amacıyla, rejim tarafından aktif olarak engellendiğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yine aynı yazıda, protestoların 146 kente yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

İRAN HÜKÜMETİ: RESMİ OLMAYAN SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İran medyası, İran hükümetinin, kamuoyu ile paylaşılan bu sayıların gerçeği yansıtmadığını açıkladığını bildirdi. Açıklamada, “Hükümet tarafından onaylanmayan herhangi bir zayiat sayısı spekülatif ve güvenilmezdir” ifadeleri kullanıldı.