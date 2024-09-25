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  4. İranlı ev sahibine denk geldi! Türk olduğu için evi kiralamadıklarını söyleyince gündem yarattı... "Kendi ülkemde eve çıkamıyorum"

İranlı ev sahibine denk geldi! Türk olduğu için evi kiralamadıklarını söyleyince gündem yarattı... "Kendi ülkemde eve çıkamıyorum"

25.09.2024 11:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 11:46
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Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kendi kriterlerine uygun bir ev bulduğunu ve ilanı aradığında emlakçının kendisine 'Türk müsün?' diye sorduğunu dile getiren kadın, "Ev sahibi İranlı'ymış ve Türk'e ev vermiyormuş. Kendi ülkemde eve çıkamıyorum" ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı kiralık ev aradığı süreçte başına gelen ilginç bir olaydan söz ederek sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kendisine uygun bir ev bulduğunu dile getiren genç kadın bu kez de ev sahibiyle anlaşamadı. Çünkü ev sahibi İranlı'ydı ve Türk'e ev vermek istemiyordu. Genç kadın o anları, "Hem Türk olduğum için evi tutamıyorum hem de benden 10 bin liara daha az ödüyorlar" notuyla paylaştı.

DAHA UYGUN FİYATLIYDI

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İstediği sitede diğer ilanlara göre daha uygun fiyatlı bir ev bulduğunu ve emlakçıyı aradığını ifade eden genç kadın, "Ev bakıyorum ben ve istediğim sitede bir tane ev buldum. İstediğim kriterlerde ve daha ucuzdu fiyatı. Aradım emlakçı İranlı'ydı. Bana 'Türk müsün?' diye sordu. Ev sahibinin de İranlı olduğunu ve Türk'e ev kiralamadığını söyledi. Kendi ülkemde Türk olduğum için eve çıkamıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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