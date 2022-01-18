İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram o poz ile yıkıldı

Yolaç Özcan ile adı sık sık aşk dedikodularında geçen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bu dedikoduları doğrulamıştı. Yolaç Özcan ile mutlu beraberliğe adım atan Helvacıoğlu son paylaşımıyla, "İrem Helvacıoğlu aşka geldi" dedirtti. İşte ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun aşk pozu!

İREM HELVACIOĞLU AŞKA GELDİ

Sen Anlat Karadeniz, Baş Belası gibi dizilerle adını duyuran İrem Helvacıoğlu son zamanlarda, yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Sevgilisi Özcan ile verdiği pozu Instagram'ında paylaşan Helvacıoğlu'nın gönderisinde, "Çok kar çok aşk" ifadeleri yer aldı.

YILBAŞI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Sevgilisiyle mutlu anını yılbaşı akşamı Instagram'dan paylaşan Helvacıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim"

Mesleği gurmelik olarak bilinen Yolaç Özcan, lüks mekanlarda partileri düzenliyor.





