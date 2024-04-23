Adalet Bakanı Tunç’tan ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısı ile ilgili flaş çıkış: ‘Kaçınılmaz olur!’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" dedi.

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