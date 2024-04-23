Adalet Bakanı Tunç’tan ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısı ile ilgili flaş çıkış: ‘Kaçınılmaz olur!’

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Adalet BakanıYılmaz Tunç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin ‘DEM Parti Kapatılsın’ çağrısı sorulan Tunç, "DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.
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