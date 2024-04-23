HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Adalet Bakanı Tunç’tan ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısı ile ilgili flaş çıkış: ‘Kaçınılmaz olur!’

Adalet Bakanı Tunç’tan ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısı ile ilgili flaş çıkış: ‘Kaçınılmaz olur!’

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 20:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin ‘DEM Parti Kapatılsın’ çağrısı sorulan Tunç, "DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç’tan ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısı ile ilgili flaş çıkış: ‘Kaçınılmaz olur!’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN…

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi
Öğretmen ataması ne zaman olacak? Bakan Tekin'den açıklama geldi: Sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...Öğretmen ataması ne zaman olacak? Bakan Tekin'den açıklama geldi: Sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kayıp ekonomistin köyünün yakınında insana ait parçalar bulunduKorhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kayıp ekonomistin köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı dem
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler için pişmanız

Arda Güler için pişmanız

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı! Durdurduktan 23 saniye sonra...

Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı! Durdurduktan 23 saniye sonra...

Çelik'in açıklamalarına Çek'ten çok sert tepki: FETÖ'nün ahlaksız figüranı, Cumhuriyet düşmanı

Çelik'in açıklamalarına Çek'ten çok sert tepki: FETÖ'nün ahlaksız figüranı, Cumhuriyet düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: CHP'nin destek vereceği inancındayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: CHP'nin destek vereceği inancındayım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.