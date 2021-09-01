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İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

01.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulunan İrem Sak, seksi görünümle ilgili çok konuşulacak şeyler söyledi. Güzel oyuncu daha önce de Instagram’da paylaştığı seksi fotoğraflarıyla konuşulmuştu.

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan İrem Sak, hem güzelliği ile hem de komik paylaşımlarıyla pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Güzel oyuncu son bombasını ise katıldığı bir YouTube programında patlattı. İşte İrem Sak’tan seksi görünme itirafı…

İREM SAK’TAN SEKSİ GÖRÜNME İTİRAFI

İbrahim Selim ile Bu Gece programına evinden katılan İrem Sak samimi itiraflarda bulundu. Sak "seksi görünmeyi seviyor musun" sorusuna ise "Tabii ki seviyorum" dedi. Sak açıklamasının devamında "Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey."

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

Güzel oyuncunun bu itirafıyla ünlülerin unutulmaz itirafları akıllara geldi. İşte magazinde yer alan bomba itiraflar…

PINAR ALTUĞ: “CİNSELLİK OLMADAN HAYAT OLUR MU?”

Çocuklar Duymasın’da yıllarca Meltem rolünü oynayan Pınar Altuğ, cinsellikle ilgili itirafta bulunmuştu. Altuğ, "Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeyi ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum" demişti.

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

ASENA: “YATAKTA BİR NUMARAYIMDIR”

İbrahim Tatlıses’in programında dansözlük yaparak Türkiye’nin tanıdığı isim haline gelen Asena, çok konuşulacak seks itirafında bulunmuştu. İşte o açıklamalar: "Yatakta bir numarayımdır, adamın aklını başından alırım. Yatak odasında çılgınlık yapmak gerekirse revü kızlarını bile getiririm. Benim yanımdaki adama bakıyorlarsa mutlu oluyorum. Bir yere gideceksek onu kendi ellerimle süslüyorum.''

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

TUĞBA EKİNCİ: “ERKEK DEDİĞİN KAMYON GİBİ OLACAK”

Yaptığı her açıklama ile olay olan Tuğba Ekinci’den de ilginç bir itiraf gelmişti. Ekinci, "Cinsel hayatta sorun çıkarsa ve kötü bir cinsel hayat söz konusuysa o ilişki yürümez. Benim hayatıma bakımsız bir erkek giremez. Ya sporcu ya oyuncu olmak zorunda. Kasları olmayan bir erkeğe erkek demiyorum. Erkek dediğin kamyon gibi olacak" demişti.

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

AJDA PEKKAN’IN 1990 YILINDA YAPTIĞI İTİRAFIN YANKILARI HİÇ BİTMEDİ

Ajda Pekkan’ın 1990 yılında yaptığı itirafın yankıları hala sürüyor. Pekkan, "Seks benim için çok geri planda kalıyor. Yapılacak önemli işlerim var. Sevişmek aklıma bile gelmiyor. Şimdi aklım fikrim evimde. Yeni bir ev almak istiyorum" demişti.

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

UĞUR ARSLAN: “ÜNİVERSİTE YILLARIMDA BAKİRDİM”

Şarkıcı Uğur Aslan’ın bakirlik açıklaması da çok konuşulmuştu. İşte o sözler: "Annemin iddiasına göre bir kız çocuk ne kadar bakireyse, erkek de bakir olmalıdır evlenene kadar. Ben bundan dolayı üniversite yıllarıma bakir olarak geldim ve üniversite bitene kadar da cinsel bir ilişki yaşamadım. Okul bitince sadece bir kız arkadaşım oldu ve onunla yaptığımız tek şey el ele tutuşmak ve bir kere öpüşmek oldu. Yani cinselliği yaşayamadım. İlk tecrübem dolayısıyla çok kötü oldu, anlamadım bile. İkinci deneyimim de oldu bittiye geldi ve yine yaşanmadı. Üçüncüde ancak cinsellik gerçekleşti."

İrem Sak'tan seksi görünme itirafı! Ünlülerin çok konuşulan itirafları

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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan İrem Sak Pınar Altuğ Tuğba Ekinci
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