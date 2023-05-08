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Irina Shayk yine çok cesur! Tülden elbise giydi, arkasını dönünce...

08.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatı ve iddialı tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri olan Irina Shayk cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Formula 1 yarışlarını izlemeye giden ünlü modelin tarzı çok konuşuldu. Tülden elbise giyen Shayk arkasını dönünde olay oldu.

Irina Shayk yine çok cesur! Tülden elbise giydi, arkasını dönünce...

Son olarak Hollywood’un en beğenilen ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile yakalanan Rus manken Irina Shayk cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündem oluyor.

Muhteşem fiziği ile dikkat çeken ünlü model cesur pozlarında ise sınır tanımıyor. Formula 1 yarışlarını izlemeye giden Irina Shayk yine tarzıyla dikkat çekti.

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Tülden askılı bir elbise giyen ünlü model içine beyaz tişört giyerken, altına ise hiçbir şey giymedi. İç çamaşırlı poz veren Shayk iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı.

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Ünlü modelin bu paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı ve 'Çok çarpıcı', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

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Irina Valeryevna Şeyhlislamova ya da bilinen adıyla Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

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Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur.

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Shayk daha önce Ocak 2015'te sona eren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık bir ilişki yaşamıştı.

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Irina Shayk Model Oyuncu

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