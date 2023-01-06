Irmak Ünal'dan bikinili omlet dansı! Olay yarattı

Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Irmak Ünal, sık sık takipçilerine ada yaşantısından paylaşımda bulunuyor. Bu radikal kararı sonrası ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı.





