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    4. İş arayan genç kızın isyanı sosyal medyada gündem yarattı! Düşük maaşlara ve iş verenlere sitem etti: "Hangi yüzle bana asgari ücret sunuyorsun?"

    İş arayan genç kızın isyanı sosyal medyada gündem yarattı! Düşük maaşlara ve iş verenlere sitem etti: "Hangi yüzle bana asgari ücret sunuyorsun?"

    13.08.2024 11:36
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 11:36
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    TikTok'ta 'kubusku' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kız iş arama sürecinden bahsederken duruma isyan etti. Genç kız iş ilanlarda kriterlerden söz ederken iş verenin beklentilerinin yüksekliği ve düşük maaş konusuna tepki gösterdi.

    Sosyal medyada iş arama sürecini paylaşan genç bir kızın paylaşımı gündem yarattı. Genç kız TikTok'tan yaptığı paylaşımında iş yüküyle verilen maaşın orantılı olmadığını dile getirerek "Ben artık bu iş başvurusu sitelerinden ve içi boş iş ilanlarından çok sıkıldım. Adam grafik tasarımcı için iş ilanı açmış içeriğine baktığımızda başvuru yapacak kişinin en az web tasarım bilmek, grafik tasarım bilmek, sosyal medya yöneticiliği bilmesi isteniyor. Benim anlamadığım şey, ben bu kadar çok şey sunacakken sen hangi yüzle bana asgari ücret sunuyorsun? Çoğu görüştüğüm yer bana yol ve yemek dahi teklif etmedi. Bir görüştüğüm yer "senin maaşın yol ve yemekle birlikte 20 bine geliyor bence gayet iyi" dedi. Çok komiksiniz bizim bir şekilde bunları boykot etmemiz lazım" dedi.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İş bulabilmek bile sınıfsal artık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "5 sene önce Türkiye'yi böyle sebeplerden dolayı terk etmiştim hiçbir şey değişmemiş" yorumunda bulundu.

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    Express
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    sosyal medya
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