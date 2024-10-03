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  4. İş görüşmesinde sorulan sorulara yapay zekayı kullanarak cevap verdi! O anlara sosyal medyada çok konuşuldu: Akıllıymış

İş görüşmesinde sorulan sorulara yapay zekayı kullanarak cevap verdi! O anlara sosyal medyada çok konuşuldu: Akıllıymış

03.10.2024 12:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 12:38
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Sosyal medyadan paylaşılan bir iş görüşmesine ait görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü. İş görüşmesindeki sorulara yapay zeka kullanarak cevap veren kadını gören kullanıcıların bazıları taktiği akıllıca bulduğunu söylerken bazıları ise bunun bir dolandırıcılık olduğunu dile getirdi. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir iş görüşmesi yer aldı. Görüntülerde kadın görüntülü yapılan iş görüşmesindeki soruları yapay zeka kullanarak cevaplandırdı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

1

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Akıllıymış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanal görüşmeye sanal cevaplar." yorumunu ekledi.

2

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık tüm gerçeklik kayboldu. Çok yazık" yorumunda bulundu.

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