İş görüşmesinde sorulan sorulara yapay zekayı kullanarak cevap verdi! O anlara sosyal medyada çok konuşuldu: Akıllıymış

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir iş görüşmesi yer aldı. Görüntülerde kadın görüntülü yapılan iş görüşmesindeki soruları yapay zeka kullanarak cevaplandırdı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Akıllıymış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanal görüşmeye sanal cevaplar." yorumunu ekledi.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık tüm gerçeklik kayboldu. Çok yazık" yorumunda bulundu.