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    4. İş görüşmesine kimsenin gelmemesine rağmen 30 dakika boyunca toplantıda bekledi! "Fakir ve çaresiz olduğum için..."

    İş görüşmesine kimsenin gelmemesine rağmen 30 dakika boyunca toplantıda bekledi! "Fakir ve çaresiz olduğum için..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 10:29
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    TikTok'ta 'sragvipattanaik' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın çevrimiçi olarak gerçekleşecek iş görüşmesini kaydetti. Kimsenin gelmemesine rağmen toplantı yapılacak site üzerinde 30 dakika boyunca tek başına bilgisayarın başında bekledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    950 bini aşkın izlenmeye ulaşan TikTok videosunda 'sragvipattanaik' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın, 30 dakika boyunca iş görüşmesine bir kişinin gelmesini beklediği anları yayınladı. Hayal kırıklığıyla dolu bir ifadeyle ekrana bakan genç kadının paylaşımı viral oldu. Görüntülere genç kadın, "Fakir ve çaresiz olduğum için kimsenin gelmediği bir iş görüşmesinde 30 dakika boyunca bekliyorum" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer durumu yaşadıklarını söyleyerek duruma isyan etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "30 dakika bekledikten sonra e-posta gönderdim ve red yanıtını verdiler" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "45 dakika kadar bekledim ve 20 dakika civarında bir e-posta gönderdim ama tamamen hayalet gibiydim. Bir özür falan bile yok" yorumunu ekledi.

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    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Müdürün 2,5 saat geciktiği bir görüşmeye gittim. Bekledim ama işi bana vermedi” dedi.

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    sosyal medya tiktok iş görüşmesi
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