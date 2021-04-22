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İş insanı,14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

22.04.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yılmaz'ın bıraktığı mektupta ise eşini suçladığı öğrenildi.

İş insanı,14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Bahçeşehir'de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü.

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EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi. Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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Kızıyla birlikte aynı tabutta mıydı baba?

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