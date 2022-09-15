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İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

14.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde kendinize hazırladığınız yemeğin lezzetini başka yerde bulamıyorsanız sizin için en kurtarıcı ürünlerden biri, taşınabilir yemek kutusu olabilir. Yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz uzun ömürlü yemek kutuları sayesinde dışarda fast-food gibi sağlıksız yemeklere mecbur kalmadan sağlıklı şekilde yemeğin keyfini çıkarabilirsiniz. Gelin, ofis veya iş yerlerinde evinizden getireceğiniz yemekleriniz için en iyi yemek kutusu çeşitlerine bakalım.

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Dışarıda özellikle öğle yemeklerinde ne yiyeceğine karar vermek kimi zaman çok güç olabiliyor. Bu karar verme aşaması çeşitli kıstaslar sebebiyle uzadıkça uzuyor. Taşınabilir yemek kutuları ile her gün öğünlerinizin beslenme değerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sizler için hava geçirmeyen modellerden BPA'sız seçeneklere kadar birçok yemek kutusu modellerini derledik. İşte detaylar!

1. Klasik yemek termoslarından ayrılan: Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kaşıklı

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

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Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kaşıklı, 0.40 L sahip hacmi ve yiyecekleri en az yedi saat sıcak tutmasıyla yemeğini taşınabilir hâle getirmek isteyenler için en iyi seçenekler arasında yer alır. Çift duvarlı yalıtım özelliği ve paslanmaz çelik malzemesi sayesinde ürün, uzun yıllar eviniz ve iş yeriniz arasında gidip gelebilir. Modelin kapak sistemindeki kilit, sızdırma problemini önler ve ürün, çantanızda devrilse bile sorun çıkarmaz. Yemeklerinizin hem taze olmasını hem ilk koyduğunuz gibi sıcak durmasını sağlayan termos, yanındaki kaşığı sayesinde istenilen her yerde kullanılabilir.

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2. Birden fazla öğün için: Tchibo Taşınabilir Yemek Kutusu

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Tchibo Taşınabilir Yemek Kutusu, içerisinde bulunan çıkarılabilir bölmesi sayesinde farklı öğünleri tek kutu içerisinde saklamanıza yardımcı olur. Bir bölmeyi öğle yemeğinizi kullanırken diğer bölmeye ise sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz kuruyemişleri koyabilirsiniz. Ürünün silikon contalı kapağı yemeğinizin hava ile temasını engellerken ekstra silikon bandı ise güvenli kullanım sunar. Sağlıklı malzemeler ile üretilen yemek kutusu sayesinde bütün öğünlerinizi gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca ürünün bulaşık makinesinde yıkanabilir olması, kullanıcıların beğenisini kazanır. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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Kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan Stanley termos ve soğutucular

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3. Plastikte devrim yapmış bir marka: Tupperware Yemek Kutusu

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Sürdürülebilir ürünleriyle kadın istihdamına yönelik önemli girişimleri bulunan Tupperware, tek kullanımlık plastik kavramını ortadan kaldırdı. Kendi yemeğini istediği yere götürmek isteyenler için Tupperware Yemek Kutusu, sıcak yemek dışındaki yiyececeklerinizin taşınması için kullanılır. Ürünün alt kısmına ekmek, üst kısmına ise kurabiye veya kek gibi atıştırmalıklar koyulabilir. Kolay açılıp-kapanabilir çıt kapakları, modelin güvenli ve pratik bir şekilde taşınmasını sağlar. Ayrıca katlanabilir bölmesi sayesinde yemek alanının boyutu, kolayca ayarlanır. Ek olarak bu bölmelerin hepsi çıkarılabilir özelliğe sahip olduğu için farklı formlardaki yiyeceklerin taşınması için ürün, ideal bir seçim olur.

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4. Son teknoloji yemek kutusu: Zwilling Fresh Save Vakumlu Yemek Taşıma Kabı

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Fresh&Save teknolojisi sayesinde Zwilling Fresh Save Vakumlu Yemek Taşıma Kabı, gün içinde yemeklerinizin taptaze kalmasını sağlar. Akıllı vakumlu pompası oksitlenmeyi önleyerek yiyeceklerin vitamin ve aromalarını korur. Hafif ve kırılmaz özelliği sayesinde ürün, çantanızda yemeklerinizi konforlu şekilde taşımanıza imkân tanır. Mikrodalgada kullanıma uygun olan ürünü sıcak yiyeceklerini tekrar ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Yiyeceklerinizi beş kata kadar taze tutan teknolojisi sayesinde ürün, yiyecekleri birkaç gün taze tutabilir. Bulaşık makinesinde yıkanarak pratik kullanım sunan bu kaba mutlaka şans vermelisiniz.

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5. Modern bir sefertası: Arzum AR1073 Foodie Modern Sefertası

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

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Arzum AR1073 Foodie Modern Sefer Tası, elektrikli olması sayesinde istediğiniz yerde yiyeceklerinizi ocak bulma derdi olmadan ısıtabilmenizi sağlar. İhtiyacınıza ve yemeğinizin porsiyonuna göre tek katmanlı ya da çift katmanlı olarak iki şekilde de kullanılabilir. Ürünün paslanmaz çelik iç malzemesi, yiyeceklere koku geçmesini önleyerek lezzetli bir yemek keyfi yaşamanızı sağlar. Aynı zamanda sefer tasında aynı anda dört adet yumurtayı haşlayabilir ve onları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kompakt ve ergonomik tasarımı ile sevilen ürün, şıklığı ile kullanıcıların beğenisini kazanır.

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6. Eşsiz kalitesiyle: Thermos Sk 3000 470 ml Çelik Yemek Termosu

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Üstün sıcak tutma ve eşsiz kalitesi sayesinde Thermos Sk 3000 470 ml Çelik Yemek Termosu, yiyeceklerinizi yanınızda taşıma alışkanlığı edinmenize yardımcı olur. Üründe kullanılan vakum teknolojisi, yiyeceklerin hava ile temasını önleyerek bakteri oluşumunu engeller. Dokuz saate kadar sıcak tutma özelliği olan termos, sabahtan akşama kadar yemeklerinizi sıcacık şekilde size sunar. Ürünün geniş ağzı sayesinde yiyeceklerinizi kolaylıkla doldurabilir, servis anında kâsesi ve kaşığıyla pratik biçimde yiyeceklerinizi yiyebilirsiniz. İç ve dışı paslanmaz çelikten yapılan termosun temizliğini bulaşık makinesinde yapabilirsiniz.

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7. Çocuklar için harika bir seçenek: MAXSO Yemek İçin Termos Kap

İş ve okul hayatında dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Özellikle okul dönemindeki çocuğunuzun ne yediği kafanızı meşgul ediyorsa sıradaki önerimiz tam size göre olabilir! 500 ml ve 700 ml hacimli iki kaptan oluşan MAXSO Yemek İçin Termos Kap sayesinde hem kendinize hem çocuğunuza sağlıklı yemekler hazırlayarak çocuğunuzun öğünlerini kontrol edebilirsiniz. FDA onaylı malzeme kalitesi sayesinde ürün, hem kendiniz hem çocuğunuz için güvenli bir seçim olur. Modelin çift su geçirmez kaplaması ve 12 saate kadar sıcak-soğuk tutma özelliği, kullanıcıları memnun eder. Ayrıca ürünün içinde bulunan katlanan kaşıklar sayesinde yanınızda fazla gereç bulundurmanıza gerek kalmaz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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