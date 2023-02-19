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  4. İş yerinde haksızlığa uğradığınızın 17 işareti! Farkında olmayabilirsiniz ama sağlığınızı etkiliyor

İş yerinde haksızlığa uğradığınızın 17 işareti! Farkında olmayabilirsiniz ama sağlığınızı etkiliyor

19.02.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın birçok alanında zaman zaman zorluklar yaşanabiliyor. İş hayatında yaşanan zorluklar genellikle görmezden gelinse de bu durumların göz ardı edilmesi daha büyük problemlere yol açabiliyor. Uzmanlar genellikle farkında olunmayan iş yerinde yaşanan zorbalıkların işaretlerini paylaştı.

İş yerinde haksızlığa uğradığınızın 17 işareti! Farkında olmayabilirsiniz ama sağlığınızı etkiliyor

İş bulmak kadar işten ayrılmak da çalışanların zorlu yolculukları arasında yer alıyor. İşten ayrılmanın zorlu olması birçok davranışa katlanmanızı sağlayabiliyor. Ancak bu davranışların sürekli olarak tekrar edilmesi farkında olmasanız bile psikolojinizi etkiliyor olabilir.

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Uzmanlar iş yerinde yaşanan zorbalıkların sadece yöneticilerden değil iş arkadaşlarınızdan da kaynaklanabileceğini belirtiyor. Birçok kişi zorbalık yaptığını fark etmeden bilinçsiz davranışlarda bulunuyor veya kendisine yapılan davranışları geçiştiriyor. Aşağıda yer alan davranışlar başlarda önemsiz görülse de çok ciddi sonuçlara sebep olabiliyor.

İŞ YERİNDE ZORBALIĞA UĞRADIĞINIZA DAİR KANITLAR

1. Aldatma: Tekrar tekrar yalan söylemek, doğruyu söylememek, gerçeği gizlemek, istediğini elde etmek için başkalarını kandırmak ve gerçekleştirme planları olmadan boş umutlar yaratmak.

2. Gözdağı: Açık veya örtülü tehditler; korku uyandıran iletişim ve davranış
Görmezden gelmek Birini kasten görmezden gelmek, ondan kaçınmak veya ona dikkat etmemek; birini bir toplantıya davet etmeyi “unutmak”; kurbanın yanı sıra başkalarıyla seçici bir şekilde selamlaşma veya etkileşimde bulunma

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3.Tecrit/dışlama: Bir kişiyi kasten dışlamak veya sosyal ya da fiziksel olarak bir gruptan izole edilmiş hissettirmek; birini kasıtlı olarak kararlardan, konuşmalardan ve işle ilgili olaylardan dışlamak

4.Rasyonalizasyon: Sürekli olarak davranışı haklı çıkarmak veya savunmak veya belirli bir şekilde hareket etmek için bahaneler uydurmak

5.Küçültme: Birinin meşru endişelerini veya duygularını küçümsemek, önemsememek veya dikkate almamak

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6.Eğlence: Sorunlardan kaçmak, umursamaz davranmak veya aptalı oynamak, dikkati konudan uzaklaştırmak için konuyu değiştirmek, toplantıları iptal etmek ve insanlardan kaçınmak

7.Utanç ve suçluluk: Çalışana sürekli olarak sorunun kendisinde olduğunu hissettirmek, yanlış bir şey yapmadığı için onu utandırmak veya yetersiz ve değersiz hissettirmek

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8.İşi baltalamak: Bir çalışanın işini, bir proje veya görevdeki ilerlemesini veya başarısını kasten geciktirmek ve engellemek; tekrarlanan ihanet; onlara projeler vaat etmek ve sonra bunları başkalarına vermek; değişen destekleyici ve baltalayıcı davranış

9.Çalışanları birbirine düşürmek: Rekabeti artırmak, çatışma yaratmak veya kazananlar ve kaybedenler belirlemek için çalışanları gereksiz yere ve kasıtlı olarak birbirine düşürmek; çalışanları birbirlerine düşman olmaya teşvik etmek

10.Sorumluluğun kaldırılması: Birinin sorumluluklarını kaldırmak, rolünü değiştirmek veya işinin bazı yönlerini sebepsiz yere değiştirmek

11.İmkansız veya değişen beklentiler: Neredeyse imkansız beklentiler ve çalışma yönergeleri belirlemek; çalışanların başarısız olmasını sağlamak için bu beklentileri değiştirmek

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12.Sürekli değişim ve tutarsızlık: Sürekli değişen beklentiler, yönergeler ve görevlerin kapsamı; söz ve eylem arasında sürekli tutarsızlık (örneğin söylenenleri takip etmemek)

13.Ruh hali: Sık sık değişen ruh halleri ve duygular; duygularda keskin ve ani değişimler

14.Eleştiri: Birinin işini veya davranışını, genellikle asılsız nedenlerle, sürekli olarak eleştirmek

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15. Bilgilerin saklanması: Birinden kasıtlı olarak bilgi saklamak veya onlara yanlış bilgi vermek

16. Suçlama projeksiyonu: Suçu başkalarına kaydırmak ve onları günah keçisi olarak kullanmak; sorunlar veya sorunlar için sorumluluk almamak

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17. Bir işe yaramazlık duygusu yaratmak: Bir çalışanın yeterince kullanılmamış hissetmesini sağlamak; kasıtlı olarak nadiren çalışana işleri veya ilerlemesi hakkında yetki verme veya onunla iletişim kurma; Çalışanlara sürekli olarak olumsuz görev ve sorumluluklar vermek

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