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İşe alma vaadiyle 14 kişiyi dolandırdı, 2,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Bursa’da, AK Parti ve Büyükşehir Belediyesi’nde tanıdıkları olduğunu ileri sürüp, Büyükşehir Belediyesi’nde işe sokma ve büfe kiralama vaatleriyle 14 kişiyi toplam 76 bin 400 TL dolandıran bir kişi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kamuoyunda sık sık gündeme gelen makam sahiplerinin isimlerini kullanmak suretiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi de Bursa’da eklendi.

Bursa’da, AK Parti ve Büyükşehir Belediyesi’nde tanıdıkları olduğunu ileri sürüp, Büyükşehir Belediyesi’nde işe sokma ve büfe kiralama vaatleriyle 14 kişiyi toplam 76 bin 400 TL dolandıran bir kişi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda sık sık gündeme gelen makam sahiplerinin isimlerini kullanmak suretiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi de Bursa’da eklendi. Bursa’da 45 yaşındaki Erkan Özlütürk, iddiaya göre AK Parti ve Büyükşehir Belediyesi yönetim kademelerinde tanıdıkları olduğunu belirtip, işe sokma ya da belediyeden büfe kiralama yapabileceği vaadiyle 14 ayrı kişiden 500 TL ile 30 bin TL arasında değişen rakamlarda toplam 76 bin 400 TL para toplayıp, kayıplara karıştı. İş bulma ve belediyeden büfe kiralama umuduyla paralarını kaptıran mağdurlar, bir daha Erkan Özlütürk’e ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, yargıya başvurdu. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Erkan Özlütürk hakkında ‘Dolandırıcılık, Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Görülebileceği Vaadiyle Dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.
Duruşmaya katılan müştekiler, verdikleri ifadelerinde sanığın işe sokma ve büfe kiralama için torpil yapabileceğini belirterek kendilerinden para aldığını söyledi. Sanık Erkan Özlütürk ise, hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, mağdurlardan borç para aldığını, kimseye bir vaatte bulunup, dolandırıcılık yapmadığını iddia etti. Tarafların ifadeleri, Erkan Özlütürk’ün banka ATM’sinden alınan hesap dökümü, para çekimi sırasındaki kamera görüntülerini inceleyen Mahkeme heyeti, müşteki R.Y’yi iş bulma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle, sanığı 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Diğer müştekilerle ilgili verilen cezalar ise 2 yıldan az olduğu için ertelendi.
Tuzağa düşmeyin
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama, zaman zaman Başkan Alinur Aktaş veya bazı kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı hatırlatılarak, vatandaşlardan bu konuda çok dikkatli olmaları istendi.

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