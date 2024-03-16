İşe kabul edildiğini öğrenince otoparkta dans ederek kutladı! O dans performansı sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı

Bir iş görüşmesinin ardından işe kabul edildiğini öğrenen bir kadın sevincini otoparkta yaşadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken patronu kadının sevincini sosyal medyadan paylaştı. Sevinç görüntüleri milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Instagram'da patron Dakara Spence tarafından paylaşılan görüntülere, "Ben de bu genç kızı işe aldım ve bu onun tepkisiydi" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Onu işe aldığına pişman olmayacaksın. İşini seviyor, tutkuyla çalışacak göreceksin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ona bu fırsatı verdiğiniz için ve onu mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim" yorumunda bulundu.