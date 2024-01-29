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  4. Işın Karaca'dan Sevda Türküsev'e sert yanıt! "Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik"

Işın Karaca'dan Sevda Türküsev'e sert yanıt! "Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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Dilber dansı tartışması büyüyor. Mehtap Yılmaz'dan sonra bu sefer de Sevda Türküsev "Pavyonlar ve genelevler kapatılsın" dedi. Bu yorumu gören Işın Karaca ise kendini tutamadı ve bomba paylaşımda bulundu.

Işın Karaca'dan Sevda Türküsev'e sert yanıt! "Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik"

İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Popstar Mehtap Dilber dansının trend olmasına tepki gösterirken bir tepki de Sevda Türküsev'den geldi.

Sevda Türküsev yine bir programa konuk oldu ve bu sefer de"Pavyonlar ve genelevler kapatılsın" deyince Işın Karaca bu polemiğe de dahil oldu.

Ekran Alıntısı

"Zamanında tutti frutti'yi de kaldırdılar. Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik" diye Işın Karaca devamında "Seks ya da meşrep eğlence utanılacak bir şey değil Sevda. Gözünle gördüğün için özgürlük sana batıyor. Bu tutumun herkesi rahatsız eder ama.... Sana ne millet pavyona ya da kerhaneye gitmek istiyorsa..." ifadelerini kullandı.

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