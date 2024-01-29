Işın Karaca'dan Sevda Türküsev'e sert yanıt! "Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik"

İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Popstar Mehtap Dilber dansının trend olmasına tepki gösterirken bir tepki de Sevda Türküsev'den geldi.

Sevda Türküsev yine bir programa konuk oldu ve bu sefer de"Pavyonlar ve genelevler kapatılsın" deyince Işın Karaca bu polemiğe de dahil oldu.

"Zamanında tutti frutti'yi de kaldırdılar. Kırmızı noktalı döneminden sapık dönemine geldik" diye Işın Karaca devamında "Seks ya da meşrep eğlence utanılacak bir şey değil Sevda. Gözünle gördüğün için özgürlük sana batıyor. Bu tutumun herkesi rahatsız eder ama.... Sana ne millet pavyona ya da kerhaneye gitmek istiyorsa..." ifadelerini kullandı.





