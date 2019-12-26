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  4. Isınmak için elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp öldü

Isınmak için elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde yağmurdan korunmak ve ısınmak için elektrik dağıtım panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.

Serik ilçesinde yağmurdan korunmak ve ısınmak için elektrik dağıtım panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu. Sansar, apartman sakinleri tarafından gömüldü.
Antalya’nın Serik ilçesinde bir sansar, yağmurdan korunmak için girdiği panoda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kökez Mahallesi yeni cuma pazarı girişinde bulunan elektrik dağıtım panosuna giren sansarı apartman sakinleri fark etti ve durumu TEDAŞ yetkililerine haber verdi.
Durumu fark eden apartman sakinlerinden Mutlu Döner, "Bugün saat 10.30 sıralarında apartman önünde sohbet ediyorduk. Yol çalışmasından dolayı pano yanında bulunan açıklığın kapatılması gerektiğini konuştuk. Bu esnada panodan gelen kokuyu duyduk. Kapağı açtığımızda sansarın elektrik çarpması sonucu öldüğünü fark ettik. Durumu yetkililere haber verdik. Onlar da hayvanı bulunduğu yerden çıkardı" dedi.

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