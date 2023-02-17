Isınmak için tencerede kömür yaktılar! Aynı evde bulunan yabancı uyruklu 10 kişi zehirlendi

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kadifekale'de, 1012 sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Felyansa C. (30), Sophid J. (23), Imas T. (30), Volo S. (25), Edmard K. (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, oturdukları evde ısınmak için tencerede kömür yaktı. Bir süre sonra evde bulunan 10 kişi, tencereden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Evde bulunanlardan biri dışarıya çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri, evde hareketsiz halde yatan 9 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tencerelerde yanan kömürleri söndürürken, sağlık ekipleri ise zehirlenen 10 kişiye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 kişiyi ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin tedavisi devam ederken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)



