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İskenderun’da çekilen depremin öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Aynı rotada aynı araçla...

22.02.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili yerle bir etti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde aynı rotayı depremin öncesinde ve sonrasında arabasıyla giderken görüntüleyen bir kişinin kaydettiği anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İskenderun’da çekilen depremin öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Aynı rotada aynı araçla...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler Türkiye’nin gündeydoğusunu yerle bir etti. Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılmamışken Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklülerindeki depremler büyük bir paniğe neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

BİR GÜNDE YERLE BİR OLDU

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Kahramanmaraş depreminin sonrasında 10 ilde birçok bina yerle bir olurken 20 Şubat’ta merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6.4 ile 5.8 büyüklüklerindeki depremler 3 dakika arayla meydana geldi. Hatay merkezli depremin sonrasında ise ağır hasarlı kimi binalar yıkıldı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde çekilen bir görüntüde depremin öncesinde ve sonrasındaki şehrin hali görenleri kahretti.

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